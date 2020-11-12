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    Якщо не завадить коронавірус: презентований легкоатлетичний календар World Indoor Tour-2021

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    Календар&nbsp;<span>World Indoor Tour ще може змінюватися залежно від епідеміологічної ситуації</span> - Якщо не завадить коронавірус: презентований легкоатлетичний календар World Indoor Tour-2021
    Календар World Indoor Tour ще може змінюватися залежно від епідеміологічної ситуації
    Світлина - World Athletics

    Традиційні змагання мають відбутися в січні-лютому

    Світова легка атлетика презентувала календар World Indoor Tour, серії зимових комерційних стартів у залах.

    Організатори першого етапу World Indoor Tour у німецькому Карлсруе підтвердили проведення змагань 29 січня.

    У програму етапу ввійдуть біг на 400 метрів, 60 метрів з бар’єрами і стрибки у довжину серед чоловіків та біг на 60 м, 3000 м, потрійний стрибок і штовхання ядра серед жінок.

     Усього в рамках World Indoor Tour заплановано 26 турнірів у 12-ти країнах Європи і Північної Америки. Вони будуть поділені на три серії – золоту, срібну і бронзову (Gold, Silver, Bronze). Золота серія складатиметься з шести етапів. Через пандемію календар є попереднім і дати можуть змінюватися.

    Календар World Indoor Tour Gold на 2021 рік

    29 січня – Карлсруе (Німеччина)

    6 лютого – Бостон (США)

    9 лютого – Льєван (Франція)

    13 лютого – Нью-Йорк (США)

    17 лютого – Торунь (Польща)

    24 лютого – Мадрид (Іспанія)

    За три найкращі результати атлетам нараховуватимуться очки. Ті, хто наберуть найбільше очок у кожній з дисциплін, за яку їх нараховуватимуть, стануть переможцями та виграють по 10 000 доларів і wild card, яка забезпечить участь у чемпіонаті світу-2022 у приміщенні (Белград, Сербія).

    Дисципліни, які у 2021 році ввійдуть до World Indoor Tour Gold

    Чоловіки: 400 м, 1500 м, 60 м з бар’єрами, стрибки у висоту

    Жінки: 60 м, 800 м, 3000 м/5000 м, стрибки з жердиною, потрійний стрибок, штовхання ядра

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    Джерело: Федерація легкої атлетики України

    Теги: стрибки у висоту легка атлетика потрійний стрибок стрибки з жердиною штовхання ядра стрибки у довжину
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