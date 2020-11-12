Якщо не завадить коронавірус: презентований легкоатлетичний календар World Indoor Tour-2021

Традиційні змагання мають відбутися в січні-лютому

Світова легка атлетика презентувала календар World Indoor Tour, серії зимових комерційних стартів у залах.

Організатори першого етапу World Indoor Tour у німецькому Карлсруе підтвердили проведення змагань 29 січня.

У програму етапу ввійдуть біг на 400 метрів, 60 метрів з бар’єрами і стрибки у довжину серед чоловіків та біг на 60 м, 3000 м, потрійний стрибок і штовхання ядра серед жінок.

Усього в рамках World Indoor Tour заплановано 26 турнірів у 12-ти країнах Європи і Північної Америки. Вони будуть поділені на три серії – золоту, срібну і бронзову (Gold, Silver, Bronze). Золота серія складатиметься з шести етапів. Через пандемію календар є попереднім і дати можуть змінюватися.

Календар World Indoor Tour Gold на 2021 рік

29 січня – Карлсруе (Німеччина)

6 лютого – Бостон (США)

9 лютого – Льєван (Франція)

13 лютого – Нью-Йорк (США)

17 лютого – Торунь (Польща)

24 лютого – Мадрид (Іспанія)

За три найкращі результати атлетам нараховуватимуться очки. Ті, хто наберуть найбільше очок у кожній з дисциплін, за яку їх нараховуватимуть, стануть переможцями та виграють по 10 000 доларів і wild card, яка забезпечить участь у чемпіонаті світу-2022 у приміщенні (Белград, Сербія).

Дисципліни, які у 2021 році ввійдуть до World Indoor Tour Gold

Чоловіки: 400 м, 1500 м, 60 м з бар’єрами, стрибки у висоту

Жінки: 60 м, 800 м, 3000 м/5000 м, стрибки з жердиною, потрійний стрибок, штовхання ядра

Джерело: Федерація легкої атлетики України