Найяскравіший молодий хокеїст світу зізнався, що вже п’ять років живе з діабетом



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Каапо Какко став одним із найяскравіших гравців старту 83-го чемпіонату світу Instagram Каапо Какко

Каапо Какко каже, що хвороба не впливає на його гру

18-річний нападник збірної Фінляндії Каапо Какко порівняв себе зі своїм талановитим однолітком, американським форвардом Джеком Г’юзом. Обидва хокеїсти є фаворитами майбутнього драфту Національної хокейної ліги.

«У нас багато спільного. Ми обидва технічні. У нього гарне катання, він відмінно «котиться». В решті ми на рівних. У кожного клубу є свої потреби і переваги. Джек – дуже талановитий хокеїст, він відмінно володіє ковзанами. Це все що я можу сказати. Стосовно мене, то я добре граю в атаці, можу забити, створити гольовий момент, потримати шайбу. Вважаю, що в цьому полягають мої сильні сторони. Сподіваюся, що готовий до НХЛ. Але в будь-якому випадку мені ще треба працювати, щоб стати сильнішим і швидшим у кутах. Знаю, що можу працювати з шайбою, а й в цьому контексті я повинен додати.

П'ять років тому мені поставили діагноз – діабет і целіакію (організм не здатен споживати глютен, - прим.), але лікарі тоді сказали, що я можу займатися спортом. І зараз немає жодних обмежень. Це ніяк не впливає на мою гру, і я навіть не думаю про це», - наводить слова Какко офіційний сайт НХЛ.

Нагадаємо, що на недавньому чемпіонаті світу збірна Фінляндії стала сенсаційним чемпіоном, а Каапо закинув упродовж турніру шість шайб. До його виховання причетний український спеціаліст.