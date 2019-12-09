З Євро-2019 з плавання українці везуть медаль і два національних рекорди



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Богдан Касьян, Сергій Шевцов, Ігор Трояновський і Владислав Бухов встановили національний рекорд у комбінованій естафеті Федерація плавання України

Наша команда виступала на континентальній першості на тлі навантажень

У Ґлазґо (Шотландія) завершився чемпіонат Європи з плавання на короткій воді.

«Главком» уже повідомляв, що на цих змаганнях сріблом на 200-метрівці на спині відзначилася киянка Дарина Зевіна, а рівнянин Михайло Романчук на дистанції 1500 метрів посів четверте місце.

Шасте місце на стометрівці кролем посів Сергій Шевцов.

Крім того, наші плавці побили два національних рекорди. Богдан Касьян, Сергій Шевцов, Ігор Трояновський і Владислав Бухов встановили національне досягнення в комбінованій естафеті 4х50 м - 1.34,42.

Також новий рекорд України на дистанції 50 метрів на спині підкорився Богдану Касьяну - 24,04 секунди.

Ще два національних рекорди - але юніорських - Трояновський встановив у плаванні дельфіном. Стометрівку батерфляєм Ігор подолав за 51,70 секунди, 200-метрівку - за 1.54,76.