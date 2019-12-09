  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    З Євро-2019 з плавання українці везуть медаль і два національних рекорди

    • Розсилка
    Богдан Касьян, Сергій Шевцов, Ігор Трояновський і Владислав Бухов встановили національний рекорд у комбінованій естафеті - З Євро-2019 з плавання українці везуть медаль і два національних рекорди
    Богдан Касьян, Сергій Шевцов, Ігор Трояновський і Владислав Бухов встановили національний рекорд у комбінованій естафеті
    Федерація плавання України

    Наша команда виступала на континентальній першості на тлі навантажень

    У Ґлазґо (Шотландія) завершився чемпіонат Європи з плавання на короткій воді.

    «Главком» уже повідомляв, що на цих змаганнях сріблом на 200-метрівці на спині відзначилася киянка Дарина Зевіна, а рівнянин Михайло Романчук на дистанції 1500 метрів посів четверте місце.

    Шасте місце на стометрівці кролем посів Сергій Шевцов.

    Крім того, наші плавці побили два національних рекорди. Богдан Касьян, Сергій Шевцов, Ігор Трояновський і Владислав Бухов встановили національне досягнення в комбінованій естафеті 4х50 м - 1.34,42.

    Також новий рекорд України на дистанції 50 метрів на спині підкорився Богдану Касьяну - 24,04 секунди.

    Ще два національних рекорди - але юніорських - Трояновський встановив у плаванні дельфіном. Стометрівку батерфляєм Ігор подолав за 51,70 секунди, 200-метрівку - за 1.54,76.

     Читайте також: Чемпіон Європи Михайло Романчук: Мій друг у фітнес-клубі заробляє такі ж гроші, що й я
    чемпіонат Європи плавання рекорд Михайло Романчук Владислав Бухов Дарина Зевіна Ігор Трояновський Сергій Шевцов Богдан Касьян
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ