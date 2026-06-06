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«Кривбас» офіційно викупив воротаря «Карпат»

Святослав Василик
glavcom.ua
Святослав Василик
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«Кривбас» офіційно викупив воротаря «Карпат»
Олександр Кемкін продовжить кар'єру у складі «Кривбасу»
фото: ФК Кривбас

Олександр Кемкін уклав трирічний контракт з клубом з Кривого Рогу

«Кривбас» викупив у «Карпат» контракт українського воротаря Олександра Кемкіна. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу львівського клубу.

Сторони уклали контракт до літа 2029 року. Минулий сезон 23-річний Кемкін грав за «Кривбас» на правах оренди і виборов місце основного голкіпера команди.

За сезон 2025/26 Олександр Кемкін провів 26 матчів на клубному рівні, 7 з яких завершилися «сухими». Портал Transfremarkt оцінює вартість футболіста в 1 мільйон євро.

Раніше криворізький клуб оголосив про відхід півзахисника Джоела Майї, захисника Карлоса Рохаса і капітана Максима Задераки. При цьому «Кривбас» викупив півзахисника Бара Ліна у «Маккабі» (Тель-Авів).

«Кривбас» завершив сезон в УПЛ на підсумковій 7-й позиції турнірної таблиці.

Нагадаємо, два футболісти львівських «Карпати» – Назар Домчак та Бабукарр Фаал – перейшли до клубів чемпіонату Чехії. Воротар Назар Домчак перейшов до чеської «Славії» за п'ять мільйонів євро, а нападник Бабукарр Фаал став гравцем чеської «Вікторії» (Пльзень) за три мільйони євро.

Перехід Домчака в «Славію» – це найдорожчий трансфер «Карпат» в історії, тоді як перехід Фаала увійшов у топ-2. За даними порталу Transfermarkt, обидва підписання обійшли попередній найдорожчий продаж півзахисника Олега Федора у зимове трансферне вікно сезону 2025/26.

19-річний голкіпер Домчак є вихованцем Академії футболу «Карпати». На професійному рівні воротар дебютував за другу команду «левів» у Другій лізі у серпні 2023 року, а за основну команду провів перший поєдинок у сезоні 2025/26 – у першому турі УПЛ проти «Полісся».

Загалом у сезоні 2025/26 Домчак провів 27 матчів, 14 із яких відстояв «на нуль». За цим показником Назар увійшов до трійки найкращих воротарів УПЛ. Минулого року Домчак також дебютував за юнацьку та молодіжну збірні України.

Фаал приєднався до «зелено-білих» взимку 2026-го року. У складі «Карпат» гамбієць зіграв десять матчів, забив два голи та віддав чотири результативні передачі.

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Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК Карпати ФК «Кривбас»

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