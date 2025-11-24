«Титул для батька, який в ЗСУ». Олійникова увійшла до топ-100 рейтингу WTA

Українська тенісистка Олександра Олійникова стала чемпіонкою турніру WTA 125 у Чилі

Українська тенісистка Олександра Олійникова завоювала третій титул WTA 125 у сезоні і гарантувала собі дебют у топ-100 світового рейтингу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на BTU.

WTA 125. Коліна (Чилі), фінал

Олександра Олійникова (Україна, 5) – Леолія Жанжан (Франція, 3) 7:5, 6:2

Олійникова взяла реванш у Жанжан за поразку на турнірі ITF цього сезону. У першому сеті фінального поєдинку українська тенісистка не дала суперниці подати на сет, відігравшись з рахунку 3:5. Олександра один раз подала навиліт, програла три гейми на своїй подачі та зробила шість брейків. Зустрічала тривала 1 годину 50 хвилин.

Ця перемога стала 10-ю поспіль для Олійникової – тиждень тому вона виграла титул на змаганнях аналогічної категорії в Тукумані (Аргентина).

Шлях до титулу

R1: Елізабет Мандлік (США) 6:2, 6:2

R2: Сада Нахімана (Бурунді) 6:0, 6:2

QF: Полона Херцог (Словенія, Q) 6:3, 7:6(4)

SF: Лаура Самсон (Чехія) 7:6(4), 6:2

FR: Леолія Жанжан (Франція, 3) 7:5, 6:2

24-річна Олександра Олійникова втретє в сезоні (і в кар'єрі) зіграла у фіналі змагань WTA 125 і завоювала свій третій титул. Вона стала другою тенісисткою цього року, яка виграла три титули WTA 125, після чешки Сари Бейлек.

За свій виступ у Чилі Олександра заробила $15500 призових і 125 рейтингових очок, а також гарантувала собі дебют у топ-100 світової класифікації – вона підніметься на 95-те місце в рейтингу WTA.

«Почуваюся зараз приголомшливо, тому що це титул і це дуже важливо для мене. Турнір неймовірний, і я дійсно щаслива через цю перемогу. І ще – завдяки цій перемозі завтра я увійду в топ-100. Так що так, це дуже важливо.

Це дуже важлива перемога для мого батька. Він зараз в армії, захищає Україну, і це неймовірно важко. Я намагаюся з усіх сил стати тією спортсменкою, якою він хотів мене бачити, тому що це була його мрія. Він вірив, що я увійду в топ-100, коли ніхто більше не вірив. Я вже не можу дочекатися, коли зателефоную йому, бо знаю, що це для нього означає.

Ще один важливий момент: після цієї серії турнірів я повертаюся в Україну і готуватимуся до наступного сезону, який почну вже як гравець топ-100. Я гратиму «Мастерси», гратиму «мейджори», турніри WTA. І моя підготовка відбуватиметься в Києві – це моє рідне місто.

Я хочу сказати спасибі нашим захисникам, тому що якби не українські військові, я б не змогла готуватися вдома. Це дуже важливо. Тож спасибі нашій армії, яка захищає мене, і спасибі всім, хто підтримує Україну – завдяки цьому я можу повернутися додому», – заявила Олександра.

Нагадаємо, Еліна Світоліна повідомила, що не гратиме до кінця 2025 року.

Причиною такого рішення тенісистка назвала психологічне виснаження, спричинене інтенсивними виступами. Останнім її матчем став поєдинок у Кубку Біллі Джин Кінг проти італійки Жасмін Паоліні, де українка поступилася у трьох сетах.

«Останнім часом я не відчуваю себе собою. Я не в правильному емоційному стані і не відчуваю себе готовою до гри, тому закінчую сезон. За ці роки я зрозуміла, що цей вид спорту – це не гроші, слава чи рейтинг, а бути готовою до боротьби і віддавати всю себе. Зараз я просто не на тому моральному чи емоційному рівні, щоб це робити», – написала Світоліна.

Вона зазначила, що їй потрібен час, щоб відпочити.

«Я даю собі простір, необхідний для зцілення й відновлення замість того, щоб змушувати себе. Коли я знову вийду на корт, я хочу боротись на повну силу й бути найкращою версією себе для фанатів, для тенісу й для себе», – зазначила Еліна.