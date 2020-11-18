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    Не по-братськи. Сербія розгромила Росію у вирішальному матчі Ліги націй (відео)

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    Воротар росіян навіть на колінах плазував, але врятувати команди не зміг - Не по-братськи. Сербія розгромила Росію у вирішальному матчі Ліги націй (відео)
    Воротар росіян навіть на колінах плазував, але врятувати команди не зміг
    Світлина - Soccerstand

    При певних розкладах, для виходу в Дивізіон А росіян влаштовувала навіть нічия

    Збірна Росії програла матч заключного, шостого туру групового турніру Ліги націй сербам з рахунком 0:5. То за умови, що за певних розкладів росіян для підвищення в елітний ешелон наступного розіграшу турніру влаштовувала навіть нічия. Перед заключним туром російські футболісти мали рівну кількість очок з угорцями – по вісім. На два пункти від них відставала Туреччина. Сербія з трьома очками рятувалася від вибування у нижчий дивізіон тільки у разі перемоги угорців над турками.

    Проте завдяки збірній Сербії угорцям для виходу в елітний ешелон Ліги націй було достатньо зіграти внічию. Завдання мадяри перевиконали. У матчі Угорщина – Туреччина господарі перемогли 2:0 найперше завдяки голу Давіда Шіґера на початку другого тайму. Другий м'яч Кевін Варґа забив на п'ятій компенсованій хвилині.

    Натомість Сербія влаштувала братам-росіянам справжній погром – 5:0! Причому чотири голи були забиті в першому таймі.

    1:0 – Неманья Радоньїч (10)

    2:0 – Лука Йовіч (25)

    3:0 – Душан Влаговіч (41)

    4:0 – Лука Йовіч (45+1)

    5:0 – Філіп Младеновіч (64)

    Перемога у підсумку зберегла сербам місце в Лізі В. Туреччина після поразки в Будапешті залишилася з тими ж шістьма очками, що й балканці, але поступилася за результатами очних зустрічей.

    Залишиться в другому ешелоні турніру й Росія. Нагадуємо, що напередодні заключних двох турів Ліги націй російський футбол сколихнув скандал сексуального характеру. «Доброзичливці» поцупили з телефону нападника пітерського «Зеніта» Артема Дзюби пікантне відео, на якому він, лежачи вдома на дивані, мастурбує. Високоморальне російське суспільство на чолі з тренером Станіславом Черчесовим такого неподобства футболістові не пробачило. Тренер відразу виключив Артема зі збірної, чим, звісно, ускладнив собі життя як з суто ігрової, так і з моральної точки зору.

    Зауважимо, що збірна України у відбірному турнірі до Євро-2020 обіграла збірну Сербії у Львові з рахунком 5:0.

    Теги: скандал Ліга націй Артем Дзюба Неманья Радоньїч Станіслав Черчесов Душан Влаговіч Лука Йовіч Давід Шіґер Філіп Младеновіч
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