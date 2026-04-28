Не все так однозначно. Бадмінтоністи скептично ставляться до нової реформи гри

Більшість гравців мають певні побоювання щодо нововведень

У світі бадмінтону тривають запеклі дискусії навколо офіційного переходу на нову систему підрахунку очок 3х15, яка офіційно набуде чинності 4 січня 2027 року і буде застосована на Олімпійських іграх 2028 року в Лос-Анджелесі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Що саме не сподобалося гравцям?

Рішення Всесвітньої федерації бадмінтону розділило спортивну спільноту. Поки чиновники наголошують на комерційній привабливості та зниженні фізичного навантаження, провідні атлети висловлюють серйозні побоювання щодо фундаментальних змін у тактиці та ритмі гри.

Головна суперечка точиться навколо того, як скорочення гри з 21 до 15 очок вплине на баланс між досвідом та молодістю. Чинний чемпіон світу Ши Юйці зазначає, що хоча вимоги до витривалості знизяться, психологічний тиск зросте в рази, адже тепер потрібно бути максимально сконцентрованим із першої секунди без права на «розкачку». Олімпійський чемпіон Чжен Сівей додає, що новий формат може стати перевагою для старших гравців, дозволяючи їм продовжити кар’єру завдяки меншим навантаженням, проте молоді топгравці навряд чи зрадіють реформі, оскільки вона нівелює їхню перевагу у фізичній підготовці та робить результати менш передбачуваними. Більше того, легендарний Лі Чон Вей іронічно зауважив, що за такої системи він і сам не здивувався б своєму поверненню на корт у 43 роки.

Альтернативний варіант

Цікаво, що суперництво на корті змусило навіть запеклих конкурентів об'єднатися в ідеях щодо вдосконалення реформи. Зірка індійського бадмінтону Савіксайрадж Ранкіредді запропонував компромісний варіант, який підтримав його китайський опонент Лян Вейкен. На його думку, потрібно використовувати класичне ведення рахунку до 21 очка на турнірах серії Super 1000, де розклад розтягнутий на 11 днів і є час на відновлення, а систему 15 очок залишити для менш рейтингових турнірів (Super 500 та 300), які проходять у стислі терміни.

Гравці побоюються, що за системи «3х15» матчі в парних розрядах можуть закінчуватися занадто швидко – буквально за 20 хвилин, що позбавить глядачів інтриги та можливості побачити камбеки. Олімпійська чемпіонка Цзя Іфань у відповідь на це влучно зазначила, що справжні фанати дивитимуться бадмінтон навіть до 30 очок, а ті, кому він нецікавий, не ввімкнуть трансляцію, навіть якщо гра триватиме до одного очка.

