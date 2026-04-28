Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Не все так однозначно. Бадмінтоністи скептично ставляться до нової реформи гри

Ілля Мандебура
google social img telegram social img facebook social img
Ши Юйці зазначив, що йому необхідно буде звикнути до нових правил
фото: Reuters

Більшість гравців мають певні побоювання щодо нововведень

У світі бадмінтону тривають запеклі дискусії навколо офіційного переходу на нову систему підрахунку очок 3х15, яка офіційно набуде чинності 4 січня 2027 року і буде застосована на Олімпійських іграх 2028 року в Лос-Анджелесі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Що саме не сподобалося гравцям?

Рішення Всесвітньої федерації бадмінтону розділило спортивну спільноту. Поки чиновники наголошують на комерційній привабливості та зниженні фізичного навантаження, провідні атлети висловлюють серйозні побоювання щодо фундаментальних змін у тактиці та ритмі гри.

Головна суперечка точиться навколо того, як скорочення гри з 21 до 15 очок вплине на баланс між досвідом та молодістю. Чинний чемпіон світу Ши Юйці зазначає, що хоча вимоги до витривалості знизяться, психологічний тиск зросте в рази, адже тепер потрібно бути максимально сконцентрованим із першої секунди без права на «розкачку». Олімпійський чемпіон Чжен Сівей додає, що новий формат може стати перевагою для старших гравців, дозволяючи їм продовжити кар’єру завдяки меншим навантаженням, проте молоді топгравці навряд чи зрадіють реформі, оскільки вона нівелює їхню перевагу у фізичній підготовці та робить результати менш передбачуваними. Більше того, легендарний Лі Чон Вей іронічно зауважив, що за такої системи він і сам не здивувався б своєму поверненню на корт у 43 роки.

Альтернативний варіант

Цікаво, що суперництво на корті змусило навіть запеклих конкурентів об'єднатися в ідеях щодо вдосконалення реформи. Зірка індійського бадмінтону Савіксайрадж Ранкіредді запропонував компромісний варіант, який підтримав його китайський опонент Лян Вейкен. На його думку, потрібно використовувати класичне ведення рахунку до 21 очка на турнірах серії Super 1000, де розклад розтягнутий на 11 днів і є час на відновлення, а систему 15 очок залишити для менш рейтингових турнірів (Super 500 та 300), які проходять у стислі терміни.

Гравці побоюються, що за системи «3х15» матчі в парних розрядах можуть закінчуватися занадто швидко – буквально за 20 хвилин, що позбавить глядачів інтриги та можливості побачити камбеки. Олімпійська чемпіонка Цзя Іфань у відповідь на це влучно зазначила, що справжні фанати дивитимуться бадмінтон навіть до 30 очок, а ті, кому він нецікавий, не ввімкнуть трансляцію, навіть якщо гра триватиме до одного очка. 

Нагадаємо, що Всесвітня федерація бадмінтону з наступного року змінить підхід до матчів

Теги: бадмінтон спорт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua