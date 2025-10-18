Головна Спорт Новини
«Не знаю, як вони виживають». Ексгравець «Динамо» розповів про складне життя в Англії

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
«Не знаю, як вони виживають». Ексгравець «Динамо» розповів про складне життя в Англії
Канчельскіс проживає у РФ та публічно не засуджує російську агресію проти України

Канчельскіс: Люди незадоволені, все зростає в ціні, а зарплати – ні

Ексгравець «Динамо» Андрій Канчельскіс у розмові з російськими пропагандистами заявив, що англійцям важко жити. Про це інформує «Главком».

«Насправді раніше було краще, цікавіше, був інший спосіб життя. Нині все змінюється: подорожчало все дуже. Люди незадоволені, все зростає в ціні, а зарплати – ні. Я не знаю, як вони виживають, жити там важко», – сказав Канчельскіс.

Канчельскіс народився у 1969 році у Кропивницькому (в ті часи місто носило назву Кіровоград). У складі «Динамо» він виступав у 1988-1990 роках.

У 1991-1995 роках Канчельскіс був гравцем «Манчестер Юнайтед». У його складі він виграв чемпіонат Англії (двічі), Суперкубок Європи, Кубок Англії, Кубок Англійської ліги, Суперкубок Англії (двічі). 

Після розвалу СРСР Канчельскіс виступав за збірну Росії з футболу.

Він проживає у Росії та публічно не засуджує російську агресію проти України. 

Нагадаємо, російський ковзаняр Данііл Найденишев, якого Міжнародний союз ковзанярів (ISU) визнав нейтральним атлетом, виявився другом російського окупанта Михайла Лебедєва.

В Instagram Найденишев є підписником сторінки Лебедєва, який бере участь у війні проти України. Лебедєв на своїй сторінці розміщує фото та відео своєї участі у війні проти України. Варто зазначити, що окупант Лебедєв також є підписником Найденишева.

Крім того, він лайкнув в Instagram допис на підтримку російської агресії довіреної особи диктатора Володимира Путіна гімнаста Микити Нагорного.

