На грі Ісландія – Україна працюватиме німецька бригада арбітрів

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
На грі Ісландія – Україна працюватиме німецька бригада арбітрів
Головним арбітром гри виступить Свен Яблонський
фото: Herbert Bucco

Гра Ісландія – Україна відбудеться 10 жовтня в Рейк’явіку

На поєдинку 3-го туру групового етапу відбору до чемпіонату світу з футболу у квартеті D Ісландія – Україна працюватиме суддівська бригада з Німеччини. Про це інформує «Главком» з посиланням на УАФ.

Головним арбітром виступить Свен Яблонський. На лініях йому допомагатимуть Едуард Байтінгер та Лассе Козловський. Обов’язки четвертого арбітра виконуватиме Флоріан Бадштюбнер, а за роботу системи ВАА відповідатимуть Бенджамін Бранд та Данієль Шлагер. 

Гра Ісландія – Україна відбудеться 10 жовтня в Рейк’явіку на стадіоні «Лейгардальсведлюр» (початок – о 21:45 за Києвом).

Нагадаємо, у другому турі кваліфікації до Чемпіонату світу-2026 збірна України з футболу зіграла внічию з Азербайджаном – 1:1.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Азербайджан – Україна 1:1 (0:0).

Голи: Махмудов (72, з пен.) – Судаков (51).

Раніше збірна України зазнала поразки від Франції з рахунком 0:2 у відбірковому матчі до чемпіонату світу 2026. Матч відбувся на стадіоні у Вроцлаві, Польща.

До слова, під час важливого відбіркового матчу до чемпіонату світу 2026 між збірними України та Франції, українські фанати продемонстрували свою підтримку національній команді, розгорнувши величезний банер із написом «Фортеця Європи».

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ

