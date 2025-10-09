Інфлюенсерка розірвала стосунки з зіркою «Реала» – він переписувався з іншою дівчиною

Вінісіус: Я розчарував неймовірну жінку, хочу почати все з початку

Зірковий вінгер «Реала» Вінісіус вибачився перед інфлюенсеркою Вірджинією Фонсекою через переписку з іншою дівчиною. Про це інформує «Главком» з посиланням на Globo.

Вінісіус кілька тижнів зустрічався з Фонсекою, пара проводила час у Мадриді, дівчина відвідувала матчі «Реала» на «Сантьяго Бернабеу».

Стосунки закінчилися після того, як в інтернет потрапило листування бразильця з іншою жінкою – моделлю Дей Магальяес. Про розставання оголосила сама Фонсека: «Нічого серйозного не було, а тепер у нас немає нічого».

Сьогодні, 9 жовтня, Вінісіус вибачився перед Фонсекою у соцмережах.

«Ми всі переживаємо ситуації, які змушують нас замислюватись і рости. Нещодавно я зіткнувся з ситуацією, яка змусила мене замислитися і визнати, що моя поведінка не відповідає тому, ким я хочу бути і який тип стосунків хочу будувати. Вірджинія – неймовірна жінка. Хоча ми ще не були парою, між нами виник щирий зв'язок. Мені не соромно зізнатися, що я був необережний, що повівся не найкращим чином і що розчарував її. Тому я хочу публічно, від щирого серця вибачитися, тому що розумію, що справжні стосунки існують лише тоді, коли є повага, довіра та чесність. Зараз моя мета – розпочати все з початку. Без брехні, без сварок, без масок. З великою любов'ю, ніжністю та повагою», – написав футболіст в Instagram.

Нагадаємо, у другому турі кваліфікації до Чемпіонату світу-2026 збірна України з футболу зіграла внічию з Азербайджаном – 1:1.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Азербайджан – Україна 1:1 (0:0).

Голи: Махмудов (72, з пен.) – Судаков (51).

Раніше збірна України зазнала поразки від Франції з рахунком 0:2 у відбірковому матчі до чемпіонату світу 2026. Матч відбувся на стадіоні у Вроцлаві, Польща.

До слова, під час важливого відбіркового матчу до чемпіонату світу 2026 між збірними України та Франції, українські фанати продемонстрували свою підтримку національній команді, розгорнувши величезний банер із написом «Фортеця Європи».