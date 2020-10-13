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    «Не знаю, як вижив». Один із найкращих боксерів світу показав своє приголомшливе фото після аварії

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    Еррол Спенс входить у топ-10 найкращих бійців світу незалежно від вагової категорії - «Не знаю, як вижив». Один із найкращих боксерів світу показав своє приголомшливе фото після аварії
    Еррол Спенс входить у топ-10 найкращих бійців світу незалежно від вагової категорії
    Світлина - CBSsports

    Еррол Спенс готується до повернення на ринг

    Чемпіон світу з боксу в напівсередній вазі американець Еррол Спенс-молодший показав фото свого обличчя після страшної ДТП, в яку потрапив 10 жовтня 2019 року.

    «Рік тому... Я не знаю, як, або чому я вижив, але я вдячний Господу. Думка про те, що я покину своїх маленьких дівчаток і дозволю їм рости без мене, досі гнітить мене. Але я тричі благословенний, і повинен був залишитися тут не без причини», - поділився Спенс хвилюваннями в Instagram.

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    Спенс після ДТП

    Тоді рано вранці Спенс, будучи в стані алкогольного сп'яніння, не впорався з керуванням автомобіля, який занесло на повороті, після чого машина кілька разів перекинулася в повітрі.

    Боксер не був пристебнутий ременем безпеки, тому його викинуло з сидіння водія просто на асфальт. Спенс дивом вижив, але отримав чимало травм.

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    Усе, що залишилося від автівки боксера

    У грудні Еррол Спенс проведе бій проти Денні Ґарсії.

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    ДТП бокс алкоголь Еррол Спенс Денні Ґарсія
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