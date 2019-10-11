Відео жахливої аварії, в якій розбився один із найсильніших боксерів світу



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Усе, що залишилося від «Феррарі» Еррола Спенса ВВС

Зараз Еррол Спенс знаходиться у реанімації

У Мережу потрапило відео страшної аварії, в якій розбився американський боксер Еррол Спенс.

Нагадаємо, Спенс втратив контроль над своєю білою «Феррарі», катаючись на високій швидкості. Чемпіон не був пристебнутий ременем безпеки і вилетів з машини. Його доставили в методистський медичний центр Далласа, де він проходить лікування у відділенні інтенсивної терапії.

#BREAKING Exclusive video from a nearby security camera shows the crash that injured Championship Boxer Errol Spence Jr when he lost control of his Ferrari and it rolled multiple times ejecting him. Fortunately he survived and expected to be ok pic.twitter.com/2Z1xh9DDiA — J.D. Miles (@jdmiles11) 10 жовтня 2019 р.

Еррол Спенс займає шосте місце в рейтингу кращих боксерів сучасності незалежно від вагових категорій.

У вересні боксер переміг співвітчизника Шона Портера і виграв титули чемпіона світу за версіями IBF і WBC у напівсередній вазі.