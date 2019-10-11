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    Відео жахливої аварії, в якій розбився один із найсильніших боксерів світу

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    Усе, що залишилося від &laquo;Феррарі&raquo; Еррола Спенса - Відео жахливої аварії, в якій розбився один із найсильніших боксерів світу
    Усе, що залишилося від «Феррарі» Еррола Спенса
    ВВС

    Зараз Еррол Спенс знаходиться у реанімації

    У Мережу потрапило відео страшної аварії, в якій розбився американський боксер Еррол Спенс.

    Нагадаємо, Спенс втратив контроль над своєю білою «Феррарі», катаючись на високій швидкості. Чемпіон не був пристебнутий ременем безпеки і вилетів з машини. Його доставили в методистський медичний центр Далласа, де він проходить лікування у відділенні інтенсивної терапії.

    Еррол Спенс займає шосте місце в рейтингу кращих боксерів сучасності незалежно від вагових категорій.

    У вересні боксер переміг співвітчизника Шона Портера і виграв титули чемпіона світу за версіями IBF і WBC у напівсередній вазі.

    бокс Еррол Спенс
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