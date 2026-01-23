Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Жіноча збірна України з пляжного футболу продовжує перебувати в топ-3 світового рейтингу

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
Жіноча збірна України з пляжного футболу продовжує перебувати в топ-3 світового рейтингу
Українки мають в активі 792,5 бала

Українки у світовому рейтингу поступаються лише Іспанії та Португалії

Всесвітня організація пляжного футболу (BSWW) у січні оновила рейтинг чоловічих і жіночих збірних із бічсокеру. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

Жіноча збірна України з пляжного футболу, як і раніше, перебуває у світовому рейтингу BSWW на третьому місці, поступаючись лише Іспанії та Португалії. Українки мають в активі 792,5 бала, відстаючи від португальських конкуренток на 184,5 очка. 

Чоловіча збірна України порівняно з попереднім рейтингом також залишилася на місці й перебуває на 22-й позиції із 683,75 бала, відстаючи від Саудівської Аравії на 5,5 очка. 

Нагадаємо, щоб кваліфікуватися на чемпіонат світу з футболу Україні необхідно подолати ще двох суперників.

У півфіналі плей-оф 26 березня 2026 року наша команда зустрінеться зі збірною Швеції. У разі перемоги на українців чекатиме фінальний матч проти переможця пари Польща – Албанія.

Збірна України з футболу завершила перший етап європейського відбору на світову першість, яка пройде наступного року в трьох країнах Північної Америки.  

Останнім і вирішальним матчем став поєдинок проти Ісландії, яку українці переграли 3:5 під час першого матчу, але внаслідок кількох невдач (зокрема, з Азербайджаном) ці два колективи підходили з однаковою кількістю очок. Проте перевага була саме на боці візаві «синьо-жовтих», тому необхідна була лише перемога у поєдинку в Варшаві. 

У другому таймі Україна забила два голи та продовжує боротьбу за путівку на Мундіаль.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Україна – Ісландія 2:0 (0:0)

Голи: Зубков, 83, Гуцуляк, 90+3

Теги: пляжний футбол НОВИНИ ФУТБОЛУ жіночий футбол

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Олександр Пищур близький до нового етапу кар'єри
Відомий інсайдер анонсував придбання «Жироною» ще одного українця
Вчора, 14:31
Руні є п'ятикратним чемпіоном Англії та вигравав Лігу чемпіонів у 2008 році
Легендарний форвард «Манчестер Юнайтед» втратив слух на одне вухо
18 сiчня, 15:39
Алонсо був запропонований трирічний контракт з клубом, який у підсумку був достроково розірваний
«Реал» звільнив з посади головного тренера Хабі Алонсо
13 сiчня, 01:01
Попри кілька перемог в останніх матчах, «Жирона» все ще перебуває недалеко від зони вильоту в другий дивізіон іспанської першості
Гол Ваната допоміг «Жироні» здобути другу поспіль перемогу в Ла Лізі
10 сiчня, 23:24
Через ушкодження Артем не зміг дограти матч – його було замінено на 86-й хвилині поєдинку
Довбик відзначився забитим м'ячем у матчі чемпіонату Італії
7 сiчня, 11:38
Карлос провів одинадцять сезонів, граючи за іспанський гранд, та називається одним з найкращих легіонерів в його історії
Знаковий ексгравець «Реала» був прооперований через ризик відірваного тромбу
1 сiчня, 18:42
Екваторіальна Гвінея уперше у своїй історії вийшла до основного турніру і не змогла подолати груповий етап
Африканські футболісти відкрито обурені якістю суддівства на КАН
31 грудня, 2025, 21:25
Іван приєднається до Олександра Сватка, Геннадія Синчука та Євгена Чеберка, які теж грають в американській лізі
Футболіст «Шахтаря» обрав для продовження кар'єри заокеанський чемпіонат
31 грудня, 2025, 02:15
У 1975 році Олег Блохін став першим українцем володарем «Золотого м’яча»
50 років тому українець вперше був визнаний найкращим футболістом Європи
30 грудня, 2025, 11:13

Новини

Жіноча збірна України з пляжного футболу продовжує перебувати в топ-3 світового рейтингу
Жіноча збірна України з пляжного футболу продовжує перебувати в топ-3 світового рейтингу
Визначився склад чоловічої збірної України з біатлону на Олімпіаду-2026
Визначився склад чоловічої збірної України з біатлону на Олімпіаду-2026
УАФ звернулася до УЄФА через вірменського футзаліста, який матюкався на адресу України
УАФ звернулася до УЄФА через вірменського футзаліста, який матюкався на адресу України
Конфлікт екстренера «Динамо» з сантехніком. Депутат Київради переповів версію комунальника
Конфлікт екстренера «Динамо» з сантехніком. Депутат Київради переповів версію комунальника
Естонія втратила Євро-2026 з фехтування, бо відмовилася впускати в країну військових з Росії
Естонія втратила Євро-2026 з фехтування, бо відмовилася впускати в країну військових з Росії
Михайличенко прокоментував інформацію про свій конфлікт з сантехніком
Михайличенко прокоментував інформацію про свій конфлікт з сантехніком

Новини

Половина Європи сприймає Трампа як ворога – опитування
Сьогодні, 19:34
Каллас назвала умови співпраці ЄС з Радою миру Трампа
Вчора, 21:47
Білий дім переплутав Бельгію з Білоруссю у списку членів Ради миру
Вчора, 20:55
МВС дало рекомендації, як підготуватися до надзвичайної ситуації в енергетиці
Вчора, 18:35
День Соборності України 2026: привітання у прозі, віршах та листівках
Вчора, 07:00
В Україні невелике потепління: погода на 22 січня
Вчора, 05:59

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua