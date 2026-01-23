Жіноча збірна України з пляжного футболу продовжує перебувати в топ-3 світового рейтингу

Українки у світовому рейтингу поступаються лише Іспанії та Португалії

Всесвітня організація пляжного футболу (BSWW) у січні оновила рейтинг чоловічих і жіночих збірних із бічсокеру. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

Жіноча збірна України з пляжного футболу, як і раніше, перебуває у світовому рейтингу BSWW на третьому місці, поступаючись лише Іспанії та Португалії. Українки мають в активі 792,5 бала, відстаючи від португальських конкуренток на 184,5 очка.

Чоловіча збірна України порівняно з попереднім рейтингом також залишилася на місці й перебуває на 22-й позиції із 683,75 бала, відстаючи від Саудівської Аравії на 5,5 очка.

Нагадаємо, щоб кваліфікуватися на чемпіонат світу з футболу Україні необхідно подолати ще двох суперників.

У півфіналі плей-оф 26 березня 2026 року наша команда зустрінеться зі збірною Швеції. У разі перемоги на українців чекатиме фінальний матч проти переможця пари Польща – Албанія.

Збірна України з футболу завершила перший етап європейського відбору на світову першість, яка пройде наступного року в трьох країнах Північної Америки.

Останнім і вирішальним матчем став поєдинок проти Ісландії, яку українці переграли 3:5 під час першого матчу, але внаслідок кількох невдач (зокрема, з Азербайджаном) ці два колективи підходили з однаковою кількістю очок. Проте перевага була саме на боці візаві «синьо-жовтих», тому необхідна була лише перемога у поєдинку в Варшаві.

У другому таймі Україна забила два голи та продовжує боротьбу за путівку на Мундіаль.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Україна – Ісландія 2:0 (0:0)

Голи: Зубков, 83, Гуцуляк, 90+3