РФ планує «імпортувати» 12 тис. «збирачів шахедів» з КНДР – розвідка

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
РФ планує «імпортувати» 12 тис. «збирачів шахедів» з КНДР – розвідка
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Імпортній робочій силі РФ обіцяє платити приблизно $2,5 за годину роботи

До кінця 2025 року РФ планує залучити близько 12 тис. північнокорейських працівників до роботи на підприємствах окремої економічної зони «Алабуга» в Татарстані. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ГУР.

«Саме в «Алабузі» виготовляють далекобійні дрони типу Shaded/«Герань», якими російська армія завдає терористичних ударів по цивільній інфраструктурі України. Для обговорення деталей продажу робочих рук, наприкінці жовтня в міністерстві закордонних справ РФ відбулась зустріч місцевих урядовців з представниками північнокорейської компанії Jihyang Technology Trade Company, відповідальної за пошук і підбір корейських працівників», – наголошує розвідка.

ГУР зазначає, що імпортній робочій силі РФ обіцяє платити приблизно $2,5 за годину роботи, а зміна для працівників триватиме щонайменше 12 годин. «Такі заходи свідчать про поглиблення стратегічної співпраці між двома диктатурами для продовження агресивної війни проти України», – пояснює розвідка.

До слова, північнокорейський диктатор Кім Чен Ин заявив, що військове братерство між Північною Кореєю та Російською Федерацією буде «розвиватися безупинно». Він виступив із цією заявою під час церемонії закладення меморіалу північнокорейським солдатам, які воювали на боці російських військ проти ЗСУ в Курській області РФ.

Також лідер КНДР Кім Чен Ин пообіцяв повну підтримку Росії, у відповідь російський диктатор Путін похвалив північнокорейських солдатів, які воюють проти України. Кім Чен Ин заявив, що його країна продовжуватиме «повністю підтримувати» Росію та її армію як «братній обов'язок» за договором з Москвою.

