Зеленський заявив, що без Китаю путінська Росія – ніщо

Володимир Зеленський вважає, що Путін лише вдає, ніби шукає дипломатичні шляхи, і уникає прямих зустрічей на рівні лідерів

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Китай міг би вплинути на Росію та змусити її припинити війну, оскільки Москва сильно залежить від Пекіна. Проте, як зазначив Зеленський, Китай не робить цього. Таку заяву він зробив під час виступу на засіданні Ради безпеки ООН, передає «Главком».

На думку українського лідера, сьогодні вплив ООН послаблюється, а її інструменти не працюють, але він переконаний, що активність може змінити цю ситуацію. Зеленський також вважає, що Володимир Путін лише вдає, ніби шукає дипломатичні шляхи, і уникає прямих зустрічей на рівні лідерів, замість цього надсилаючи делегації, які не можуть і не хочуть зупиняти війну.

Зеленський наголосив, що Путін знаходить будь-яку можливість для продовження війни, а обстріли українських міст свідчать про те, що Росія не має наміру поважати принципи Статуту ООН. Він підкреслив, що без Китаю «путінська Росія – це ніщо», але Китай залишається «відстороненим замість того, щоб діяти заради миру».

Нагадаємо, у Нью-Йорку відбулася зустріч президента України Володимира Зеленського з американським лідером Дональдом Трампом.

На зустрічі Зеленський розповів, що українські захисники звільнили 360 кв. км за останні кілька тижнів: «Наші солдати за останній день зайняли 360 кв. км і оточили 1 тис. солдатів, звичайно, ми хочемо обмінятися, але в будь-якому випадку нам потрібні наші солдати».

Після зустрічі із Зеленським Трамп написав пост, у якому зазначив, що Україна здатна відновити свою повну територіальну цілісність за підтримки Європейського Союзу, а потім, можливо, «піти ще далі». Своїми думками він поділився в соціальній мережі Truth Social, передає «Главком».

Трамп стверджує, що, проаналізувавши військову та економічну ситуацію в обох країнах, він дійшов висновку, що Україна має потенціал для боротьби та повернення всіх своїх початкових територій. Він підкреслив, що для цього необхідні «час, терпіння і фінансова підтримка» з боку Європи та НАТО.

Американський лідер назвав Росію «паперовим тигром», оскільки, за його словами, справжня військова сила змогла б завершити таку війну за тиждень, тоді як РФ воює вже три з половиною роки.

До слова, президент США Дональд Трамп визнав, що його добрі стосунки з російським лідером Володимиром Путіним не принесли бажаного результату для врегулювання війни Росії проти України. Про це Трамп заявив під час зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном, передає «Главком».

Трамп думав, що саме цю війну буде найпростіше врегулювати завдяки його зв’язкам з Путіним. На жаль, як він зазначив, «ці стосунки вже нічого не значать».