Центральну та Південну Росію тероризують хижі сонечка

Божі корівки готуються до зимівлі, для неї вони вибирають теплі місця

Колонії комах захоплюють житла людей

Навалу хижих сонечок фіксують у Центральній і Південній частині Росії. Комахи тероризують приватні будинки і квартири. Як інформує «Главком», про це повідомляє видання Baza.

Як розповів ентомолог Володимир Турицин, Москва, Сочі, Анапа, Новоросійськ і Краснодар зазнали атаки небезпечних сонечок-арлекінів. Вид захоплює колоніями житла людей, проникаючи в теплі місця. Причина навали – збільшення популяції попелиці через вологе літо. Саме вона служить кормовою базою для сонечок.

Зараз божі корівки готуються до зимівлі. Для неї вони вибирають теплі місця, найчастіше дачі і квартири. Експерт попереджає: в жодному разі не чіпати незахищеними руками «арлекінів». Комаха виділяє гемолімфу, яка може спровокувати алергічні реакції і при потраплянні в організм людини викликати отруєння.

🐞Навала хижих сонечок фіксується у Центральній і Південній частині Росії. Комахи тероризують приватні будинки і квартири.#хроніки_оркостану pic.twitter.com/rVAzC84o82 — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) September 27, 2025

Нагадаємо, війна руйнує всю екосистему, проте на прифронтових територіях проблема виживання комах і жуків лишається невидимою. Нещодавно військові помітили несподіваних сусідів – червонокнижних жуків-оленів, які масово оселилися в бліндажі.

Раніше у соцмережі з’явилась інформація про появу гігантських комах-сколій у Дніпрі та на півночі Чернігівщини. Про властивості цих комах і те, чи здатні вони нападати на людей «Главкому» розповів Вадим Манюк, доцент кафедри географії Дніпровського національного університету. Сколії не є небезпечними для людини. Їхній вигляд – лише захисний механізм. Укуси можливі лише у випадку провокації, однак отрута цих ос значно слабша, ніж у звичайних ос. Цей вид рідкісний, але поблизу тваринницьких ферм його чисельність може збільшуватися.

Також поблизу Кривого Рогу Дніпропетровської області місцеві мешканці помічають великих павуків, що живуть у норах на городах, у посадках і навіть поруч із домівками.