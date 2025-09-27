Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Центральну та Південну Росію тероризують хижі сонечка

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Центральну та Південну Росію тероризують хижі сонечка
Божі корівки готуються до зимівлі, для неї вони вибирають теплі місця
фото з відкритих джерел

Колонії комах захоплюють житла людей

Навалу хижих сонечок фіксують у Центральній і Південній частині Росії. Комахи тероризують приватні будинки і квартири. Як інформує «Главком», про це повідомляє видання Baza.

Як розповів ентомолог Володимир Турицин, Москва, Сочі, Анапа, Новоросійськ і Краснодар зазнали атаки небезпечних сонечок-арлекінів. Вид захоплює колоніями житла людей, проникаючи в теплі місця. Причина навали – збільшення популяції попелиці через вологе літо. Саме вона служить кормовою базою для сонечок. 

Центральну та Південну Росію тероризують хижі сонечка фото 1

Зараз божі корівки готуються до зимівлі. Для неї вони вибирають теплі місця, найчастіше дачі і квартири. Експерт попереджає: в жодному разі не чіпати незахищеними руками «арлекінів». Комаха виділяє гемолімфу, яка може спровокувати алергічні реакції і при потраплянні в організм людини викликати отруєння.

Нагадаємо, війна руйнує всю екосистему, проте на прифронтових територіях проблема виживання комах і жуків лишається невидимою. Нещодавно військові помітили несподіваних сусідів – червонокнижних жуків-оленів, які масово оселилися в бліндажі. 

Раніше у соцмережі з’явилась інформація про появу гігантських комах-сколій у Дніпрі та на півночі Чернігівщини. Про властивості цих комах і те, чи здатні вони нападати на людей «Главкому» розповів Вадим Манюк, доцент кафедри географії Дніпровського національного університету. Сколії не є небезпечними для людини. Їхній вигляд – лише захисний механізм. Укуси можливі лише у випадку провокації, однак отрута цих ос значно слабша, ніж у звичайних ос. Цей вид рідкісний, але поблизу тваринницьких ферм його чисельність може збільшуватися. 

Також поблизу Кривого Рогу Дніпропетровської області місцеві мешканці помічають великих павуків, що живуть у норах на городах, у посадках і навіть поруч із домівками.

Читайте також:

Теги: росія небезпека тварини

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Свідок побиття тварини зробив власнику зауваження і зафіксував його поведінку на телефон
У Києві затримано чоловіка, який побив свого собаку на очах у перехожих
Вчора, 09:07
У Росії горить НПЗ
Безпілотники атакували Афіпський НПЗ у Росії
Вчора, 04:09
Владислав Власюк вважає, що максимально повна заборона віз була б справедливішою
Європа без росіян. Уповноважений президента анонсував візові «сюрпризи» для громадян РФ
23 вересня, 18:08
Польща готується до оборони. До чого тут Трамп?
Польща готується до оборони. До чого тут Трамп?
12 вересня, 10:04
Польща прийняти рішення про розгортання своїх солдатів поблизу східного кордону
Польща стягує 40 тис. військових до кордону з Білоруссю та РФ
11 вересня, 18:57
Садулаєву 29 років, він є дворазовим олімпійським чемпіоном
Прихильник війни Садулаєв через проблеми з візою пропустить чемпіонат світу з боротьби
11 вересня, 11:04
Українська армія завдала болючого удару по російській стратегічній авіації
Ось хто посилює переговорну позицію України
5 вересня, 16:31
Канада узгодила зниження цінової стелі із ЄС та Великою Британією
Удар по Кремлю. Канада знизила цінову стелю на російську нафту
4 вересня, 08:27
Трамп та Путін провели зустріч 15 серпня на Алясці
ISW розкрив справжню мету росіян саміту на Алясці
30 серпня, 11:46

Соціум

Лукашенко поговорив із Путіним про виживання
Лукашенко поговорив із Путіним про виживання
Центральну та Південну Росію тероризують хижі сонечка
Центральну та Південну Росію тероризують хижі сонечка
Влада Польщі депортувала українського машиніста: що він накоїв
Влада Польщі депортувала українського машиніста: що він накоїв
Подружжя, яке пережило Голокост, померло в клініці для самогубців
Подружжя, яке пережило Голокост, померло в клініці для самогубців
Над гідроелектростанцією у Фінляндії помічено підозрілий дрон
Над гідроелектростанцією у Фінляндії помічено підозрілий дрон
Швеція: над базою ВМС зафіксувано підозрілий дрон із вогнями
Швеція: над базою ВМС зафіксувано підозрілий дрон із вогнями

Новини

В Україні без опадів: прогноз погоди на 27 вересня
Сьогодні, 06:01
В Україні невелика хмарність, без опадів: прогноз погоди на 26 вересня
Вчора, 05:59
В Україні невелика хмарність: прогноз погоди на 25 вересня
25 вересня, 06:01
Макрон розповів, що має зробити Трамп, аби отримати Нобелівську премію миру
24 вересня, 08:01
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 24 вересня
24 вересня, 05:52
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: прогноз погоди на 23 вересня
23 вересня, 06:01

Прес-релізи

Національний ривок до довголіття: на AM Summit 2025 у Києві вперше обговорять тему управління віком
Національний ривок до довголіття: на AM Summit 2025 у Києві вперше обговорять тему управління віком
22 вересня, 09:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua