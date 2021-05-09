Альварес ледве не выбив око Сондерсу й став володарем чотирьох титулів (відео)

Сауль змусив кут суперника відмовитися від продовження бою після восьмого раунду

В об'єднавчому поєдинку другої середньої ваги (до 76,2 кг) мексиканець Сауль Альварес (56-1-2, 38 KO) побив британця Біллі Джо Сондерса (30-1, 14 KO) і став володарем поясів за версіями WBC, WBA Super, WBO і The Ring.

Поєдинок встановив рекорд відвідуваності в закритих приміщеннях. На стадіоні AT&T в Далласі, незважаючи на пандемію коронавирусу, були присутні трохи більше 73 тисяч глядачів. Це майже на 10 тисяч більше, ніж було в 1978 році в сутичці-реванші між Мухаммедом Алі і Леоном Спінксом.

Бій вийшов досить конкурентним: Сондерс не давав Канело вільно підходити і атакувати своїми потужними комбінаціями. Та й сам проводив вдалі випади, хоча їх було й не багато.

У восьмому раунді Сондерс пропустив удар справа, який ймовірно травмував йому орбітальну кістку. Британець довів раунд до кінця, але не став виходити на дев'ятий раунд. На одне око він взагалі нічого не бачив. На момент зупинки бою рахунок суддівських записок був наступним: 77-75, 78-74, 78-74 на користь Канело.

Canelo stings Saunders with an uppercut #CaneloSaunders pic.twitter.com/UwcumUjI2r — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) May 9, 2021

Тепер Альварес має намір провести бій проти чемпіона IBF у другій середній вазі Калеба Планта і досягти мети стати абсолютним чемпіоном світу в другій середній вазі. Мексиканець планує провести наступний поєдинок у вересні.