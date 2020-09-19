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    Німецька Бундесліга стартувала шокуючою перемогою «Баварії з рахунком 8:0 (відео)

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    &laquo;Баварія&raquo; познущалася над колишньою командою Євгена Коноплянки - Німецька Бундесліга стартувала шокуючою перемогою «Баварії з рахунком 8:0 (відео)
    «Баварія» познущалася над колишньою командою Євгена Коноплянки
    Світлина - Bundesliga.de

    Мюнхенці декласували «Шальке-04»

    У п’ятницю, 18 вересня, стартувала німецька Бундесліга-2020/2021. Стартовий матч завершився неймовірним голепадом. Правда, виключно в одні ворота. Чинний чемпіон Німеччини і переможець Ліги чемпіонів забив вісім м’ячів без відповіді у ворота «Шальке-04».

    «Баварія» (Мюнхен) – «Шальке-04» (Ґельзенкірхен) – 8:0

    Голи: 1:0 – Ґнабрі (4). 2:0 – Ґорецка (19). 3:0 – Роберт Левандовскі (31). 4:0 – Ґнабрі (47). 5:0 – Ґнабрі (59). 6:0 – Томас Мюллер (69). 7:0 – Лерой Сане (71). 8:0 – Мусіала (81)

    Сьогодні, 19 вересня, у Бундеслізі проводиться ще шість матчів. Зокрема о 19:30 свій матч розпочне головний конкурент «Баварії» - «Боруссія» з Дортмунда. Дортмундці прийматимуть одноклубників з Менхенґладбаха.

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    НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК Баварія ФК Шальке Лерой Сане Серж Ґнабрі Леон Ґорецка Роберт Левандовскі Томас Мюллер Бундесліга Джамал Мусіала
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