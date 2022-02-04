Німецькі урядовці не поїдуть на відкриття Олімпіади в Пекін

Уряд Німеччини все ж не планує дипломатичного бойкоту зимової Олімпіади, яка почнеться в п'ятницю, 4 лютого

Офіційний Берлін дуже турбує становище у сфері прав людини в Китаї

Канцлер Німеччини Олаф Шольц, міністерка закордонних справ Анналена Бербок, а також міністерка внутрішніх справ ФРН Ненсі Фезер, яка відповідає за спорт, не поїдуть на відкриття зимової Олімпіади в Пекіні. Про це пише DW.

«Я не планую жодних поїздок, тому не треба очікувати, що я раптом з'явлюсь (в Пекіні, – ред.) і скажу: «Вітаю, а ось і я!», – заявив Шольц увечері середи, 2 лютого.

Як зазначила у четвер, 3 лютого, Анналена Бербок у інтерв’ю виданням медіагрупи Funke, вона «любить Олімпіаду і бажає успіху німецьким спортсменам».

«Водночас мене дуже турбує становище у сфері прав людини в Китаї, і таке спортивне свято не може приховати цієї проблеми», – сказала вона. За словами Бербок, вона і Ненсі Фезер разом вирішили, що не будуть присутні на відкритті Ігор.

«Права людини та інші проблематичні питання ми будемо вирішувати на політичному рівні, а наші спортсмени, які роками готувалися до участі в Олімпіаді, не мають за це платити», – відзначила голова МЗС Німеччини.

Питання про поїздку німецьких політиків до Пекіна виникло у зв'язку з тим, що низка західних країн розмірковують не відправляти урядові делегації на Олімпійські ігри через масові порушення прав людини в КНР. США, Австралія та Японія вже оголосили про це. Водночас уряд Німеччини не планує дипломатичного бойкоту зимової Олімпіади, яка почнеться в п'ятницю, 4 лютого, і триватиме до 20 лютого.

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Нагадаємо, майже всі змагання відбудуться на тих самих аренах, на яких олімпійці виборювали медалі 14 років тому під час літніх Ігор. Звичайно, їх переобладнали під змові види спорту, але вони все одно мають неперевершений вигляд.

Церемонію відкриття XXІV Олімпіади в Пекіні 4 лютого транслюватиме «UA:Перший». Початок – о 14:00.

Раніше стало відомо, що коронавірусом заразилися два спортсмени з української делегації – біатлоністка Олена Білосюк і фігурист Іван Шмуратко.