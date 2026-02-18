Головна Світ Соціум
Стрілянина під час хокейного матчу у США: чоловік вбив сина та ексдружину

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Стрілянина під час хокейного матчу у США: чоловік вбив сина та ексдружину
У США на юнацькому хокейному матчі в штаті Род-Айленд сталася стрілянина
скриншот з відео

Поліція збирає відео з камер і від очевидців, аби відтворити повну картину трагедії

У США на юнацькому хокейному матчі в штаті Род-Айленд сталася стрілянина внаслідок якої загинули двоє людей. Поліція оприлюднила нові подробиці трагедії. За даними правоохоронців, 56-річний  Роберт Дорган відкрив вогонь на арені в місті Потакет під час матчу, де грав його молодший син. Про це пише NBC News, передає «Главком».

Жертвами стали його колишня дружина Ронда Дорган і дорослий син Ейдан Дорган. Жінка загинула на місці, молодик помер у лікарні.

Ще троє людей – батьки Ронди Дорган та друг сім’ї отримали поранення і перебувають у відділенні інтенсивної терапії.

Після стрілянини очевидці втрутилися й намагалися зупинити нападника. У цей момент він дістав другу зброю і вчинив самогубство. Мотиви його дій наразі встановлюються.

Вона додала, що поліція збирає відео з камер і від очевидців, аби відтворити повну картину трагедії.

Мер Потакета Дональд Гребієн подякував людям, які намагалися зупинити стрільця: «Вони втрутилися без вагань, наражаючи себе на небезпеку. Їхня мужність, безсумнівно, запобігла подальшим втратам і пораненням».

Як повідомлялось, інцидент стався на льодовій арені Dennis M. Lynch неподалік Провіденса. Після стрілянини район довкола арени перекрили, на місці працювали численні підрозділи поліції, а в повітрі чергували гелікоптери.

Очевидці повідомили, що біля арени зібралися родини гравців і школярі-хокеїсти, багато хто залишав територію зі сльозами на очах.

