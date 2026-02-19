У Канаді школярі отримали дозвіл пропускати уроки заради перегляду хокею на Олімпіаді

Чоловіча збірна Канади з хокею проведе півфінальну гру Олімпіади із фінами 20 лютого 2026 року

Глава канадської провінції Онтаріо Даг Форд дозволив місцевим школярам пропускати уроки, якщо вони припадають на початок матчів національних чоловічих і жіночих збірних з хокею на Олімпіаді в Італії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CTV.

«Щоб усі могли перейнятися духом Ігор, я доручив міністру освіти дати можливість усім учням в Онтаріо подивитися ігри хокейних збірних Канади, які припадають на час уроків в школах», – заявив Форд.

Різниця у часі між Міланом та провінцією Онтаріо становить шість годин.

19 лютого 2026 року канадська жіноча збірна з хокею зіграє у фіналі з американками.

Чоловіча збірна Канади проведе півфінальну гру Олімпіади із фінами 20 лютого 2026 року.

