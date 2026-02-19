Головна Спорт Новини
search button user button menu button

У Канаді школярі отримали дозвіл пропускати уроки заради перегляду хокею на Олімпіаді

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
У Канаді школярі отримали дозвіл пропускати уроки заради перегляду хокею на Олімпіаді
Канадські школярі зможуть підтримати хокейну збірну
фото: Reuters

Чоловіча збірна Канади з хокею проведе півфінальну гру Олімпіади із фінами 20 лютого 2026 року

Глава канадської провінції Онтаріо Даг Форд дозволив місцевим школярам пропускати уроки, якщо вони припадають на початок матчів національних чоловічих і жіночих збірних з хокею на Олімпіаді в Італії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CTV.

«Щоб усі могли перейнятися духом Ігор, я доручив міністру освіти дати можливість усім учням в Онтаріо подивитися ігри хокейних збірних Канади, які припадають на час уроків в школах», – заявив Форд.

Різниця у часі між Міланом та провінцією Онтаріо становить шість годин.

19 лютого 2026 року канадська жіноча збірна з хокею зіграє у фіналі з американками.

Чоловіча збірна Канади проведе півфінальну гру Олімпіади із фінами 20 лютого 2026 року.

Медальний залік Олімпійських ігор 2026

Нагадаємо, що собака вибіг на трасу під час змагань з лижних перегонів на Олімпіаді. ЗМІ повідомляють, що неочікуваний «учасник» змагань має прізвисько Назгул. Він став справжньою зіркою.

Теги: Олімпіада олімпійські ігри хокей

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Кошти від продажу будуть спрямовані на підтримку родин загиблих українських спортсменів
Владислав Гераскевич став обличчям нової марки від «Укрпошти»
13 лютого, 14:57
Росія представлена однією з найменших делегацій в історії, тому представники цієї країни намагаються здійснювати провокації
Італія назвала країну, яка влаштовує їй кібератаки перед Олімпіадою
5 лютого, 17:02
19-річна Катержіна Мразкова та 22-річний Даніель Мразек цьогоріч вперше в кар’єрі виступлять на Олімпійських іграх
Чеський фігурист Мразек: Ми в родині намагаємося голосувати за партії, які підтримують Україну
6 лютого, 11:06
Трамп підтримав Венса
«Людям він подобається». Трамп відреагував на освистування Венса на відкритті Олімпіади
7 лютого, 20:54
Владислав Гераскевич подякував українцям за солідарність
Гераскевич звернувся до українців після дискваліфікації на Олімпіаді
12 лютого, 13:41
МОК дискваліфікував Владислава Гераскевича
Кремль підтримав МОК, який відсторонив Гераскевича від Олімпіади
12 лютого, 18:04
Ковзаняр Методей Їлек зумів зробити те, що не вийшло на цій Олімпіаді у його кумирки Мартіни Саблікової
Олімпіада 2026. Усі медалісти за 13 лютого
14 лютого, 02:53
Шолом Гераскевича налякав членів МОК?
Мережа вибухнула мемами і фотожабами після скандального рішення МОК щодо Гераскевича
14 лютого, 14:42
Каспаров і Гераскевич провели зустріч у Мюнхені
Легендарний шахіст заявив, що Гераскевич показав, чому Україну ніколи не можна перемогти
15 лютого, 10:21

Новини

Трансфер колумбійського футболіста у клуб з Чечні було скасовано через проблеми з оплатою
Трансфер колумбійського футболіста у клуб з Чечні було скасовано через проблеми з оплатою
«Фенербахче» – «Ноттінгем Форест». Прогноз і анонс на матч 1/16 фіналу Ліги Європи
«Фенербахче» – «Ноттінгем Форест». Прогноз і анонс на матч 1/16 фіналу Ліги Європи
Юнацька збірна України з футболу перемогла Італію в товариській грі
Юнацька збірна України з футболу перемогла Італію в товариській грі
Аргентинський тренер отримав суворе покарання за вибуховий характер
Аргентинський тренер отримав суворе покарання за вибуховий характер
У Канаді школярі отримали дозвіл пропускати уроки заради перегляду хокею на Олімпіаді
У Канаді школярі отримали дозвіл пропускати уроки заради перегляду хокею на Олімпіаді
«Ягеллонія» – «Фіорентина». Прогноз і анонс на матч 1/16 фіналу Ліги конференцій
«Ягеллонія» – «Фіорентина». Прогноз і анонс на матч 1/16 фіналу Ліги конференцій

Новини

День державного герба України: історія свята, привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
Сьогодні, 07:45
Президент відповів, де пройдуть наступні переговори
Сьогодні, 03:53
Франція йде під воду: від підтоплень постраждали нові райони
Вчора, 16:31
Естонський рибалка знайшов кулю з контрабандними сигаретами з Білорусі (фото)
17 лютого, 18:44
Атака на Одесу та Дніпро, вибухи в Росії: головне за ніч
17 лютого, 05:55
Іран розпочав масштабні навчання в Ормузькій протоці
16 лютого, 22:11

Прес-релізи

Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
16 лютого, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua