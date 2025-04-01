НОК України назвав найкращих спортсменів і тренерів березня

Лауреати спортивного місяця будуть нагороджені грошовими преміями, ексклюзивними статуетками та пам’ятними плакетками

Найкращим спортсменом березня було визнано Сергія Куліша

1 квітня відбулось засідання Експертної комісії Національного олімпійського комітету України, на якому було визначено лауреатів традиційного конкурсу найкращих спортсменів і тренерів місяця. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на НОК.

Під час засідання Комісія врахувала досягнення українських спортсменів на провідних міжнародних змаганнях у березні та визнала:

Найкращим спортсменом березня 2025 року Сергія Куліша – чемпіона Європи з кульової стрільби (гвинтівка пневматична 10 м), що відбувся в Осієку (Хорватія).

Найкращим юним спортсменом березня 2025 року Єгора Якушенка, який виборов золоту медаль на чемпіонаті Європи з греко-римської боротьби U-23 у ваговій категорії до 97 кг (м. Тірана, Албанія).

Найкращим тренером березня 2025 року Віктора Нагнія, особистого наставника Сергія Куліша.

Найкращим тренером юного спортсмена березня 2025 року Миколу Єларінова, особистого наставника Єгора Якушенка.

Ще однією вагомою подією стало відзначення найкращої команди березня 2025 року, якою визнано національну збірну команду України з фристайлу (акробатика) у складі Дмитра Котовського, Олександра Окіпнюка та Ангеліни Брикіної.

Українці здобули срібну нагороду в командних змаганнях на чемпіонаті світу в швейцарському Енгадіну.

За підготовку найкращого спортсмена березня нагороди отримаюит Федерація стрільби України та Центральний спортивний клуб Збройних Сил України.

Лауреати спортивного місяця будуть нагороджені грошовими преміями, ексклюзивними статуетками та пам’ятними плакетками. Найкраща команда місяця отримає спеціальну нагороду від Національного олімпійського комітету України.

Нагадаємо, стали відомі преміальні для гравців мадридського «Реалу», якщо вони здобудуть перемоги у шести турнірах сезону.

Мадридський клуб, у складі якого виступає голкіпер збірної України Андрій Лунін, виплатить гравцям 80 млн євро бонусів до вирахування податків, якщо вони виграють усі 6 турнірів.

У нинішньому сезоні «Реал» вже став володарем Суперкубку УЄФА та Міжконтинентального кубка, а також продовжує боротьбу у Лізі чемпіонів, чемпіонаті та Кубку Іспанії. Крім того, у червні мадридський клуб візьме участь у клубному чемпіонаті світу.

Минулого сезону загальна сума преміальних футболістів «Реала» становила 40 млн. євро до вирахування податків, у тому числі 900 тисяч кожному гравцю за перемогу в Лізі чемпіонів.