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Куліш здобув золото Чемпіонату Європи зі стрільби

Христина Жиренко
glavcom.ua
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Куліш здобув золото Чемпіонату Європи зі стрільби
Кваліфікацію чемпіонату Європи українець подолав з шостим результатом, набравши 630,4 бала

У фіналі Сергій з перших пострілів був попереду, тому впевнено гарантував собі нагороду чемпіонату Європи

Українець Сергій Куліш сьогодні, 10 березня, став чемпіон Європи з кульової стрільби. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Base pf Ukrainian sports.

В хорватському Осієку завершилася «олімпійська» частина континентальної першості зі стрільби з пневматичної зброї. До єдиного для України фіналу вийшов віцечемпіон Олімпіади-2016 в Ріо в 10-метровій гвинтівці Сергій Куліш.

Кваліфікацію українець подолав з шостим результатом, набравши 630,4 бала.

У фіналі Сергій з перших пострілів був попереду, тому досить спокійно гарантував собі нагороду Чемпіонату Європи. А ось «перестрілка» за золото вийшла напруженою, але Куліш обійшов «нейтрального» росіянина Марсова на 0,3 бала та виборов золото!

Ця медаль є першою в кар'єрі для нашого стрільця в цій дисципліні на чемпіонатах Європи – раніше його найвищим результатом було 6 місце минулого року.

Нагадаємо, чоловіча збірна України з біатлону сенсаційно здобула бронзову нагороду Кубка світу в чеському Новому Месті

Перед початком естафети букмекери та фахівці пророкували нашій збірній боротьбу за місце в топ-10. Однак, наші хлопці змогли створити справжнє спортивне диво та фінішували на третьому місці.

У складі нашої збірної змагалися Артем Тищенко, Віталій Мандзин, Антон Дудченко та Дмитро Підручний.

Першим на дистанцію від України виходив Артем Тищенко. Використавши два додаткових патрони на «лежці» та «стійці», Артем передав естафету дев'ятим.

Віталій Мандзин передав естафету 10-м.

Антон Дудченко закрив всі 10 мішеней без жодного додаткового патрону та завершив свій етап вже на п'ятому місці.

Останнім від України на дистанцію виходив лідер нашої збірної Дмитро Підручний. На «лежці» та «стійці» Дмитро використав по одному додатковому патрону. На дистанцію після останньої стрільби він вирушив третім та зміг фінішувати в трійці призерів.

Ця «бронза» стала для України першою нагородою на Кубках світу за останні три сезони. Востаннє українці здобували медаль у сезоні 2021/22 – тоді Дар'я Блашко та Артем Тищенко в одиночному міксті також здобули «бронзу».

Кубок світу з біатлону. Нове Место. Естафета, чоловіки

9 березня

  1. Франція (0+4) 1:16:24.3
  2. Норвегія (1+8) +1:26.6
  3. Україна (0+7) +2:45.4
  4. Німеччина (4+9) +2:57.1
  5. Австрія (0+10) +4:07.2
  6. Італія (3+8) +4:28.8
Теги: Сергій Куліш кульова стрільба чемпіонат Європи

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