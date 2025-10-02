НОК України визначив найкращого спортсмена та тренера вересня

Алла Белінська стала чемпіонкою світу з боротьби у ваговій категорії до 72 кг

30 вересня відбулося засідання Експертної комісії Національного олімпійського комітету України, під час якого було визначено лауреатів традиційного конкурсу «Найкращий спортсмен місяця». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на НОК.

За підсумками вересня найкращою спортсменкою місяця стала Алла Белінська – чемпіонка світу з вільної боротьби у ваговій категорії до 72 кг. На чемпіонаті світу в Загребі (Республіка Хорватія) українка впевнено пробилася до фіналу, після чого у вирішальному поєдинку борчиня впевнено перемогла представницю Туреччини Несрін Баш, продемонструвавши майстерність, силу та непохитну волю до перемоги.

Найкращим тренером вересня 2025 року став Юрій Дячок – особистий наставник Алли Белінської, який підготував спортсменку до тріумфу на світовій арені.

Лауреати спортивного місяця отримають грошові премії, ексклюзивні статуетки та пам’ятні плакетки від Національного олімпійського комітету України під час урочистої церемонії нагородження, що відбудеться найближчим часом.

Нагадаємо, World Boxing офіційно підтвердила членство Федерації боксу України (ФБУ), про що вже повідомлено на офіційних ресурсах організації.

«Це рішення – визнання авторитету української школи боксу та наших спортсменів, які здобувають перемоги на світових рингах навіть у час війни», – зазначили у ФБУ.

Тепер федерація отримає ще ширші можливості для розвитку аматорського боксу, участі в глобальних змаганнях та представництва інтересів України у світовій спільноті.

Наразі до World Boxing входять 125 країн.

World Boxing була створена у 2023 році після того, як МОК позбавив Міжнародну боксерську асоціацію (AIBA), яку очолює російський олігарх Умар Кремльов, права проводити олімпійські турніри.