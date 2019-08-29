Новачка Першої ліги підозрюють в договірних матчах



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Один з матчів, в якому підозрюють договірний результат – «Кремінь» - «Черкащина» МФК "Кремінь"

Клуб вимагає офіційного роз’яснення цієї заяви

Комітет етики та чесної гри УАФ запідозрив новачка Першої ліги «Кремінь» в організації договірних матчів. Очільник структури Франческо Баранка розповів FootballHub про деякі сумнівні результати у матчах «Кременя».

За словами Франческо Баранка, «Кремінь» начебто фіксував необхідні підсумки ігор для заробітку у букмекерських конторах. Зокрема, під підозру потрапили матч в Першій лізі проти «Миная», товариські ігри проти «Металіста 1925» та «Інгульця», а також остання кубкова зустріч з «Черкащиною». В усіх цих поєдинках зафіксовані аномальні стрибки коефіцієнтів і певні сумнівні моменти в діях гравців «Кременя».

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- 23 серпня, матч Першої ліги між «Минаєм» та «Кременем». Обвал ставок на тотал більше. Довгий час рахунок залишався 1:0 на користь «Миная», але в другому таймі "Кремінь" пропустив два м’ячі: на 68 і 88 хвилинах («Кремінь» зміг забити лише на 90). Рахунок матчу 3:1. Ми уважно стежили за коефіцієнтами і побачили підозрілі рухи, відтак звернулися до УАФ. – йдеться на сайті Football Hub.

На цю інформацію вже відреагували у штабі «Кременя», зокрема на сайті клубу з’явилося звернення до Української асоціації футболу та голови комітету етики та чесної гри УАФ Франческо Баранки, в якій футбольній клуб вимагає офіційного роз’яснення цієї заяви. Адже офіційної заяви про підозру на сайті УАФ наразі немає.

Зазначимо, що у наступному раунді Кубка України кременчуцька команда зіграє проти «Олімпіка», у якого також були проблеми з комітетом етики та чесної гри УАФ через договірні матчі.