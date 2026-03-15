Папа Римський переїхав до нової резиденції

glavcom.ua
Папа Лев XIV займе свої апартаменти в Апостольському палаці
фото: vaticannews.va

Резиденція складається приблизно з десяти кімнат і розташована там, де папи проживають від 1870 року

Папа Римський Лев XIV переїхав до апартаментів у центрі Апостольського палацу у Ватикані. Історична папська резиденція знову буде домівкою верховного понтифіка після того, як її покинув його попередник, Папа Франциск, який надавав перевагу життю у скромній резиденції готельного типу. Як інформує «Главком», про це повідомляє CBS News.

«Сьогодні вдень Папа Лев XIV займе свої апартаменти в Апостольському палаці та разом зі своїми найближчими соратниками переїде до приміщень, які раніше займали його попередники», – ідеться у пресрелізі Ватикану.

Після обрання у травні 2025 року нинішній Папа, який народився у Сполучених Штатах, продовжував жити в Палаці Святого Офіція, поблизу Ватикану, де він жив раніше як кардинал Католицької Церкви.

Цей крок знаменує собою «повернення до нормального життя».

фото: vaticannews.va

Раніше Папа Франциск шокував традиціоналістів, коли після свого обрання у 2013 році вирішив жити у простій квартирі в гостьовому будинку Санта-Марта у Ватикані, де він залишався до смерті.

Цей жест був схвалений прихильниками скромності, але викликав критику з боку консерваторів, які звинуватили його у позбавленні папства священного елементу.

Протягом останніх місяців в Апостольському палаці у Ватикані проводилися ремонтні роботи, особливо щодо підключення до Інтернету та безпеки.

Резиденція складається приблизно з десяти кімнат і розташована там, де папи проживають від 1870 року. Вона включає, зокрема, каплицю, вестибюль, бібліотеку, кабінет, їдальню, спальню та кімнату, що виходить на площу Святого Петра і з вікна якої папа щонеділі читає молитву «Ангел Господній».

В Апостольському палаці, серед іншого, розташовані знаменита Сікстинська капела, Апостольська бібліотека, кімнати Рафаеля, а також Державний секретаріат – центральна ланка адміністрації Святого Престолу.

Лев XIV також вирішив відновити традицію використання папської літньої резиденції в Кастель-Гандольфо, поблизу Риму. Від неї також відмовився його аргентинський попередник. Там нинішній понтифік проводить більшість вівторків, граючи в теніс та плаваючи, поза робочим часом.

Нагадаємо, Папа Римський Лев XIV напередодні четвертих роковин початку повномасштабного російського вторгнення в Україну закликав до негайного припинення вогню та згуртування у молитві за стражденний український народ.

До слова, під час недільної проповіді Папа Римський Лев XIV нагадав світові про страждання українського народу від російських обстрілів. Понтифік висловив жаль, що ці атаки є «особливо серйозними, спрямованими переважно на енергетичну інфраструктуру, в той час як холод посилюється, сильно б’ючи по цивільному населенню».

