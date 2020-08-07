«Об нас Вадик зламає зуби». Президент «Інгульця» стверджує, що УАФ збирається не пускати його клуб у Прем’єр-лігу



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Олександр Поворознюк відомий своєю епатажністю Скрін-шот

Олександр Поворознюк натякнув, що його клуб можуть не атестувати

Олександр Поворознюк, президент клубу «Інгулець» із Петрового на Кропивниччині, який за два тури до фінішу змагань очолює таблицю в першій лізі, у властивій йому манері повідомив, що Українська асоціація футболу може не допустити його команду до участі в Прем’єр-лізі точно так само, як два роки тому вона вчинила з чернігівською «Десною».

«В цьому шоу імені Костюченка я участі не беру. Скажу більше, «Інгулець» хочуть не пустити в «вишку» методом непроходження атестації. За прохід в УПЛ бабки взяті, а «Інгулець» сплутав всі карти. Тому з «Інгульцем» хочуть вчинити як з «Десною».

Але я гарантую, що об нас Вадик зламає зуби. Він, до речі, вже раз вставляв і ще раз вставить. На це я виділю йому грошей. Все інше тільки за спортивним принципом», - написав Поворознюк у коментарі до публікації Світлани Рибакової, яка до вчорашнього дня обіймала посаду маркетинг-директора Професійної футбольної ліги.

Скрін-шот коментаря Поворознюка

Вадим Костюченко – віце-президент Української асоціації футболу, якого в часи Революції Гідності звинувачували в організації діяльності «тітушок», а після призначення на посаду в УАФ з’явилася інформація, що функціонер сфальсифікував отримання трьох дипломів. Спростувати ці факти Костюченко не зміг, але на посаді залишається.