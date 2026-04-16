Лінія фронту станом на 16 квітня 2026. Зведення Генштабу

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку

З початку доби загарбник завдав одного ракетного удару, застосувавши 23 ракети, здійснив 56 авіаційних ударів, скинув 162 керовані авіабомби. Крім того, залучив для ураження 6451 дрон-камікадзе та здійснив 2593 обстріли населених пунктів і позицій наших військ.

16 квітня станом на 22:00 відбулося 100 бойових зіткнень. Сили оборони зупиняють російських загарбників, виснажують їхній бойовий потенціал та завдають ефективного вогневого ураження на всіх ділянках лінії бойового зіткнення. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку. Противник зазнає значних втрат – за добу на цьому напрямку, за попередніми даними, було ліквідовано 65 окупантів та 21 – поранено, знищено одне укриття ворожої піхоти, шість одиниць автомобільної та 13 одиниць спеціальної техніки, одну гармату; пошкоджено один танк, шість артилерійських систем, шість одиниць автомобільної та сім одиниць спеціальної техніки. Знищено або подавлено 207 безпілотних літальних апаратів різних типів.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Відбулося чотири бойові зіткнення; крім цього, ворог здійснив 69 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, п’ять із яких – із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку

Противник тричі штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Приліпка, Симинівка та Стариця. Одне боєзіткнення триває до цього часу.

На Куп’янському напрямку

Наші захисники успішно відбили три ворожі штурми у бік населених пунктів Петропавлівка, Подоли та Курилівка.

На Краматорському напрямку

Ворог двічі атакував позиції Сил оборони у районах населених пунктів Міньківка та Никифорівка.

На Костянтинівському напрямку

Сили оборони відбили одинадцять ворожих штурмів поблизу Костянтинівки, Плещіївки, Степанівки, Софіївки та Новопавлівки. Одне боєзіткнення триває.

На Покровському напрямку

Ворог здійснив 26 атак. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Родинське, Удачне, Новоолександрівка, Покровськ, Молодецьке, Котлине. Два боєзіткнення тривають дотепер.

На Олександрівському напрямку

Окупанти тричі намагалися покращити своє положення, атакуючи в районах населених пунктів Калинівське, Березове та Новоолександрівка. Авіаційних ударів зазнали населені пункти Підгаврилівка, Великомихайлівка та Покровське.

На Гуляйпільському напрямку

Відбулося дев’ять атак окупантів у районах населених пунктів Залізничне, Гуляйполе, Староукраїнка, Гуляйпільське, Оленокостянтинівка, Зарічне та Цвіткове. Один бій триває. Ворог завдав авіаударів у районах населених пунктів Воздвижівська, Гуляйпільське, Копані, Василівське, Таврійське та Рівне.

Нагадаємо, триває 1513-й день повномасштабної війни в Україні.