Очільник НОК Гутцайт анонсував важливе рішення для українського спорту

Гутцайт: Створена комісія, яка буде розглядати, куди будуть їздити наші спортсмени

Гутцайт: Я вважаю, що нам потрібно вже зараз приймати участь у всіх міжнародних змаганнях

Президент Національного олімпійського комітету України Вадим Гутцайт заявив, що українські спортсмени зможуть брати участь на міжнародних змаганнях, де присутні атлети з Росії та Білорусі з національною символікою. Про це він повідомляє «Главком» з посиланням на телемарафон «Єдині новини».

«Я вважаю, що нам потрібно вже зараз приймати участь у всіх міжнародних змаганнях. Майже 4 роки йде війна. Ми так багато всього втратили в спорті, ми втратили багато спортивних об’єктів – понад 600. Наші спортсмени страждають при підготовці до міжнародних змагань. Ми бачимо, скільки ми вже втратили дітей в ДЮСШ. Ми бачимо, скільки дітей поїхали з батьками за кордон.

Звісно, щоб ми не тиснули руки, щоб ми не стояли десь поруч на п’єдесталі. Ми про спільне фото взагалі теми не піднімаємо – це заборонено. Це всі спортсмени розуміють. Я дякую всім нашим спортсменам, вони вже реально обізнані, вони всі знають, як потрібно себе вести на міжнародних змаганнях.

Тому зараз Міністерство молоді та спорту теж буде приймати рішення з цього питання щодо того, щоб наші спортсмени виступали на міжнародних змаганнях. Створена комісія, яка буде розглядати, куди будуть їздити наші спортсмени, як вони будуть себе вести», – заявив Гутцайт.

Варто зазначити, що наразі діє заборона на участь українських спортсменів у турнірах, на яких представлені атлети з РФ та Білорусі з національною символікою.

Разом з ти вже кілька міжнародних федерацій повернули росіян і білорусів до участі у змаганнях з національною символікою.

Нагадаємо, російська ковзанярка Олександра Саютіна, яку Міжнародний союз ковзанярів (ISU) визнав нейтральною атлеткою, була присутня на щорічному посланні російського диктатора Володимира Путіна до Федеральних зборів.

29 лютого 2024 року Саютіна відвідала щорічне звернення Путіна до Федеральних зборів.

Ще одна прихильниця Путіна, російська лижниця Вероніка Степанова, опублікувала в Instagram фотографію про участь Саютіної в пропагандистському заході.

Російську ковзанярку також можна побачити на відеотрансляції заходу. Разом із нейтральною спортсменкою Саютіною у пропагандистському заході взяли участь також соратники Путіна та російські військовослужбовці, які брали участь у війні проти України.

Участь у таких заходах є грубим порушенням рекомендації МОК щодо нейтральних атлетів.