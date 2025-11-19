Головна Спорт Новини
Українські пляжниці вийшли до шістнадцятки найкращих чемпіонату світу

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
Новостворений тандем з чемпіонок світу серед молоді вже сьогодні вночі може поборотися за чвертьфінал ЧС
фото: FIVB

На своєму дебютному турнірі Лазаренко і Романюк продемонстрували чудовий результат

Український тандем Тетяни Лазаренко та Дар'ї Романюк вперше в історії України вийшли до 1/8 фіналу чемпіонату світу з пляжного волейболу. Про це повідомляє «Главком»

На стадії 1/16 фіналу український дует зустрівся з японським тандемом Асамою Шібою та Рейкою Муракамі. Початок першої партії був доволі рівним, але азійські спортсменки поступово захопили лідерство в першій частині гри (13:10). Українська команда одразу ж відновила рівновагу (14:14) та завершила сет з мінімальною перевагою – 21:19.

У другій партії японки вже впевненіше почали лідирувати на початку (11:8), але Тетяна та Дар'я знов швидко наздогнали. «Гойдалки» в обидва боки тривали аж до рахунку 20:20: тоді представниці України змогли зробити вирішальний брейк, вирвавши перемогу в сеті (22:20) і, відповідно, в матчі.

Тепер на українську пару очікує поєдинок з лідерками світового рейтингу – бразилійками Тамелою Галіл та Вікторією Лопес (21:19, 15:21, 14:16). Ці команди грали одне проти одного наприкінці групового етапу, де українки програли бразилійкам у напруженій трисетовій боротьбі за перше місце в групі.

Інший тандем з України, Валентина Давідова та Ангеліна Хміль, завершили змагання на стадії 1/16 фіналу. Поступившись у фінальному поєдинку групового етапу Карол/Ребеці з рахунком 2:0 (17:21, 15:21), вони не потрапили до когорти найкращих. Через це вони отримали у першому ж раунді сітки на вибування важких суперниць у вигляді однієї з найкращих пар цього сезону Мелісси/Бренді, яким поступилися 18:21, 12:21. 

Нагадаємо, що цього року українки вперше в історії стали чемпіонками Європи з пляжного волейболу. У фіналі пара Марини Гладун та Тетяни Лазаренко здобула вольову перемогу над француженками Клеменс Вієра/Алін Шамеро – 21:23, 21:18, 16:14.

Також варто згадати, що на континентальній першості у віковій групі до 18 років в Італії Єгор Скрипниченко та Андрій Лункан здобули срібну медаль. У півфіналі вони забезпечили собі нагороду ЧЄ, обігравши естонців Патріка Парійогі та Арміна Кендера (2:1). У вирішальному матчі Скрипниченко та Лункан поступились німцям Йонатану Бунгерту та Філо Вюсту (2:0) 

