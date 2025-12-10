Японія підняла винищувачі через політ російських і китайських бомбардувальників

Спільний російсько-китайський політ поблизу Японії тривав вісім годин

Японія підняла винищувачі для спостереження за російськими та китайськими військово-повітряними силами, які проводять спільні патрулювання навколо країни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Два російські стратегічні бомбардувальники Ту-95, здатні нести ядерну зброю, вилетіли з Японського моря і попрямували до Східно-Китайського моря, щоб зустрітися з двома китайськими H-6. Після цього вони разом виконали тривалий спільний політ над Тихим океаном.

Чотири китайські винищувачі J-16 приєдналися до бомбардувальників під час їхнього польоту між японськими островами Окінава і Міяко. Протока Міяко між цими двома островами класифікується як міжнародні води.

Японія також зафіксувала одночасну активність російських ВПС у Японському морі, що складалася з одного літака раннього попередження А-50 і двох винищувачів Су-30. Міністр оборони Японії Шінджіро Коїдзумі заявив, що спільні операції Росії та Китаю «явно мали на меті продемонструвати силу проти нашої країни, що є серйозною загрозою для нашої національної безпеки».

Японські винищувачі «суворо дотримувалися заходів ідентифікації повітряної оборони», додав Коїдзумі. Російські пропагандистські видання повідомили, що спільний російсько-китайський політ поблизу Японії тривав вісім годин.

Нагадаємо, раніше Японія заявила, що в п'ятницю, 24 жовтня, підіймала в повітря винищувачі для спостереження за російськими військовими літаками, які здатні нести ядерну зброю. Вони пролітали вздовж кордону японського повітряного простору над її узбережжям.