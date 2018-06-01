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    Один з італійських грандів готовий зробити офіційну пропозицію «Зорі» щодо голкіпера збірної України

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    Андрій Лунін - Один з італійських грандів готовий зробити офіційну пропозицію «Зорі» щодо голкіпера збірної України
    Андрій Лунін

    За інформацією італійських ЗМІ, «Наполі» таки спробує придбати українця

    «Наполі» найближчим часом зробить «Зорі» офіційну пропозицію щодо переходу 19-річного голкіпера Андрія Луніна.

    Про це повідомляє Corriere dello Sport.

    У випадку переходу в «Наполі» Лунін може стати другим голкіпером команди після Руї Патрісіу зі «Спортинга», кандидатуру якого також розглядає «Наполі».

    До слова, нещодавно генеральний директор «Зорі» Сергій Рафаїлов заявляв, що «Наполі» є фаворитом у боротьбі за Луніна.

    Раніше повідомлялося, що воротар «Зорі» Андрій Лунін може стати частиною угоди у трансфері хавбека «Болоньї» Сімоне Верді в «Інтер».

    Раніше стало відомо, що Лунін заявив керівництву клубу про бажання покинути «Зорю».

    Взимку в переговори з українським гравцем вже вступав «Реал Сосьєдад», також ЗМІ повідомляли про інтерес з боку «Ювентуса», «Ліверпуля», «Вольфсбурга», РБ «Лейпцига».

    Джерело: Футбол 24

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