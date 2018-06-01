Один з італійських грандів готовий зробити офіційну пропозицію «Зорі» щодо голкіпера збірної України
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За інформацією італійських ЗМІ, «Наполі» таки спробує придбати українця
«Наполі» найближчим часом зробить «Зорі» офіційну пропозицію щодо переходу 19-річного голкіпера Андрія Луніна.
Про це повідомляє Corriere dello Sport.
У випадку переходу в «Наполі» Лунін може стати другим голкіпером команди після Руї Патрісіу зі «Спортинга», кандидатуру якого також розглядає «Наполі».
До слова, нещодавно генеральний директор «Зорі» Сергій Рафаїлов заявляв, що «Наполі» є фаворитом у боротьбі за Луніна.
Раніше повідомлялося, що воротар «Зорі» Андрій Лунін може стати частиною угоди у трансфері хавбека «Болоньї» Сімоне Верді в «Інтер».
Раніше стало відомо, що Лунін заявив керівництву клубу про бажання покинути «Зорю».
Взимку в переговори з українським гравцем вже вступав «Реал Сосьєдад», також ЗМІ повідомляли про інтерес з боку «Ювентуса», «Ліверпуля», «Вольфсбурга», РБ «Лейпцига».
Джерело: Футбол 24