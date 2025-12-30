Липовий зіграв результативний матч в чемпіонаті Румунії з баскетболу

Вдала гра Липового не допомогла його клубу здобути перемогу

Липовий відіграв 26 хвилин, набрав 19 очок

Олександр Липовий провів результативний матч в чемпіонаті Румунії, але його «Рапід» поступився вдома «Крайові» 84:95. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Липовий відіграв 26 хвилин, набрав 19 очок (2/6 двоочкові, 4/5 триочкові, 3/3 штрафні), зібрав 6 підбирань, зробив 1 перехоплення при 4 фолах.

В іншому матчі дня «Динамо» Бухарест програло лідеру чемпіонату «Ораді» 69:95. В'ячеслав Бобров зіграв 27 хвилин, набрав 8 очок (4/6 двоочкові, 0/1 триочкові), зібрав 4 підбирання, віддав 4 передачі при 1 втраті та 3 фолах.

Іван Ткаченко дебютував в Адріатичній лізі, провівши 30 хвилин за «Задар» проти «Суботіци». Український форвард набрав 10 очок (3/4 двоочкові, 1/4 триочкові, 1/2 штрафні), зібрав 6 підбирань, віддав 1 передачу, зробив 2 перехоплення при 4 фолах. Його команда програла конкуренту за місце в наступному етапі 75:76.

В Австрії «Капфенберг Буллз» поступився «Відню» 84:104, зазнавши другої поспіль поразки і опустившись з першого місця на п’яте. У звітному матчі Віталій Зотов відіграв 22 хвилини, набрав 3 очки (0/3 двоочкові, 1/4 триочкові), зібрав 3 підбирання, віддав 4 передачі, зробив 1 перехоплення при 3 втратах та 5 фолах.

В 1/8 фіналу Кубка Латвії ВЕФ впевнено обіграв «Рігас Джуніорс» 117:56. Ілля Сидоров за 26 хвилин набрав 7 очок (2/3 двоочкові, 1/2 триочкові), віддав 8 передач, зробив 1 перехоплення.

Як повідомлялося, чоловіча національна команда тріумфально провела номінально домашній матч другого туру кваліфікації до FIBA World Cup 2027, здобувши перемогу 88:71 над Данією.

Після двох матчів Україна перебуває в двійці найкращих команд групи. Наступне вікно відбору пройде у лютому 2026 року.

Нагадаємо, збірна України впевнено розпочала виступи у відборі до чемпіонату світу 2027 року, здобувши перемогу у першому матчі над національною командою Грузії.

Найрезультативнішим баскеболістом матчу став Олександр Ковляр 31 очко за 37 хвилин на майданчику. 13 очок Україні додав Олександр Липовий, дабл-дабл у В'ячеслава Боброва – 11 очок та 15 підбирань.

Кваліфікація чемпіонату світу-2027. Чоловіки

Грузія – Україна 79:92 (23:15, 25:28, 13:23, 18:26)

Україна: Ковляр 31 + 6 підбирань + 6 передач, Ткаченко 8, Липовий 13, Бобров 11 + 15 підбирань, Пустовий 10 + 5 підбирань – старт; Войналович 7, Новицький 6 + 4 підбирання, Сушкін 4, Ковальов 2, Тиртишник 0