Екскапітан збірної України з футболу оцінив перспективи Мальдери

glavcom.ua
Андреа Мальдера працював в збірній України помічником Андрія Шевченка
фото: УАФ

Сергій Сидорчук пригадав переможний матч з Португалією

Колишній півзахисник і капітан збірної України Сергій Сидорчук впевнений, що Андреа Мальдера успішно працюватиме на посаді головного тренера «синьо-жовтих». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УПЛ-ТБ.

Що сказав Сидорчук про Мальдеру

«Мальдера – дуже сильний тренер. Коли в штабі збірної залишилися лише італійці-помічники, Мальдера вийшов на перший план. І що сподобалося – у нього є жага до роботи. Ти прокинувся о 7:30, пішов снідати, а він уже сидить з ноутбуком та розбирає матчі, тренування. Був той матч з Португалією домашній, гадаю, всі його пам'ятають. Мальдера таку тактику розробив – це було для мене щось нове. Я такого не бачив.

За три дні вигадав, як перекрити сильні сторони Португалії. Багато в нього футбольних нюансів. І людські якості – порядна людина. Можливо, те, що він не працював головним тренером, це фактор, але я все одно вірю, що в нього все вийде», – сказав Сидорчук.

Сидорчук пригадав, як збірна України обіграла Португалію 14 жовтня 2019 року у Києві з рахунком 2:1. Це забезпечило їй вихід на Євро-2020. Голи забили Роман Яремчук та Андрій Ярмоленко, а у португальців відзначився Кріштіану Роналду.

Що відомо про нового тренера збірної України

Італійський фахівець Андреа Мальдера стане новим головним тренером збірної України після звільнення Сергія Реброва.

До червня 2016 року Андреа працював у структурі «Мілана», де обіймав посади тренера з розвитку техніки та аналітика матчів, після чого приєднався до штабу збірної України.

Протягом п'яти років Мальдера допомагав головному тренеру Андрію Шевченку, який наразі є президентом Української асоціації футболу. В серпні 2021-го він залишив «синьо-жовтих» і приєднався до англійського «Брайтона».

Останнім місцем роботи італійця був французький «Марсель», де він виконував обов'язки асистента. Мальдера не має досвіду роботи на посаді головного тренера, проте готовий розпочати самостійну кар'єру.

Нагадаємо, раніше Українська асоціація футболу (УАФ) визначилась із трьома кандидатами на посаду головного тренера збірної України після звільнення Сергія Реброва. Остаточний шорт-лист мав трьох претендентів – Мирон Маркевич, Ігор Йовічевич і Андреа Мальдера.

Саме з цього списку і мали обрати наставника національної команди. Президент УАФ Андрій Шевченко планував зробити остаточний вибір до кінця квітня.

