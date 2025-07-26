Ковальчук здобув золото чемпіонату Європи з п'ятиборства

Континентальна першість проходить у іспанському Мадриді

Українець Юрій Ковальчук – чемпіон Європи з сучасного п'ятиборства! Про це повідомляє «Главком».

Переможний результат українця – 1588 балів.

Континентальна першість проходить у іспанському Мадриді. Українці другий рік поспіль піднімаються на вершину п’єдесталу чемпіонату Європи в особистому заліку. Минулого року чемпіоном Європи став Олександр Товкай.

Срібло континентальної першості виборов Міхали Колезар з Угорщини, бронза у француза Жана-Батиста Мурсі.

Ще один українець Данило Сич посів п'яте місце.

Чемпіонат Європи з п'ятиборства

Юрій Ковальчук (Україна) – 1588 очок Колесар Міхалі (Угорщина) – 1582 Жан-Батист Мурсія (Франція) – 1577

Ковальчук здобув свою першу у кар'єрі нагороду на дорослому чемпіонаті Європии. У 2022 році він вигравав континентальну першість у віковій категорії U24.

Нагадаємо, український дзюдоїст Хазар Гейдаров виборов золоту медаль у ваговій категорії до 60 кг на XVIII літньому Європейському юнацькому олімпійському фестивалі у Скоп’є.

Юний спортсмен продемонстрував чудову боротьбу під час свого турнірного шляху, почавши з 1/8 фіналу й не залишивши шансів жодному з опонентів. У фіналі українець зустрівся з першим номером світового рейтингу серед кадетів з Азербайджану. Попри іменитість суперника, Хазар повністю контролював хід сутички, заробив «Ваза-арі», а згодом зробив ще й кидок на «Юко», впевнено довівши справу до перемоги.

«Я дуже радий, тому що ЄЮОФ – дуже важлива для мене подія. Я сильно готувався до цих змагань, і все вийшло», – поділився враженнями золотий медаліст після нагородження.