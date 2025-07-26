Ковальчук здобув золото чемпіонату Європи з п'ятиборства
Континентальна першість проходить у іспанському Мадриді
Українець Юрій Ковальчук – чемпіон Європи з сучасного п'ятиборства! Про це повідомляє «Главком».
Переможний результат українця – 1588 балів.
Континентальна першість проходить у іспанському Мадриді. Українці другий рік поспіль піднімаються на вершину п’єдесталу чемпіонату Європи в особистому заліку. Минулого року чемпіоном Європи став Олександр Товкай.
Срібло континентальної першості виборов Міхали Колезар з Угорщини, бронза у француза Жана-Батиста Мурсі.
Ще один українець Данило Сич посів п'яте місце.
Чемпіонат Європи з п'ятиборства
- Юрій Ковальчук (Україна) – 1588 очок
- Колесар Міхалі (Угорщина) – 1582
- Жан-Батист Мурсія (Франція) – 1577
Ковальчук здобув свою першу у кар'єрі нагороду на дорослому чемпіонаті Європии. У 2022 році він вигравав континентальну першість у віковій категорії U24.
Нагадаємо, український дзюдоїст Хазар Гейдаров виборов золоту медаль у ваговій категорії до 60 кг на XVIII літньому Європейському юнацькому олімпійському фестивалі у Скоп’є.
Юний спортсмен продемонстрував чудову боротьбу під час свого турнірного шляху, почавши з 1/8 фіналу й не залишивши шансів жодному з опонентів. У фіналі українець зустрівся з першим номером світового рейтингу серед кадетів з Азербайджану. Попри іменитість суперника, Хазар повністю контролював хід сутички, заробив «Ваза-арі», а згодом зробив ще й кидок на «Юко», впевнено довівши справу до перемоги.
«Я дуже радий, тому що ЄЮОФ – дуже важлива для мене подія. Я сильно готувався до цих змагань, і все вийшло», – поділився враженнями золотий медаліст після нагородження.