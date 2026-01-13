Призер Олімпіади загинув внаслідок сходження лавини: деталі трагедії

Кестенхольц виборов бронзову медаль на Олімпіаді 1998 року в Нагано в гігантському слаломі

Трагічний інцидент стався 11 січня

50-річний бронзовий призер Олімпіади швейцарський сноубордист Уелі Кестенхольц загинув внаслідок сходження лавини. Про це повідомляє пресслужба Швейцарської лижної федерації, інформує «Главком».

Після рятувальної операції сноубордиста доставили гелікоптером до лікарні Вісп, а потім перевели до лікарні Сіон, де він пізніше помер від отриманих травм.

У нього залишилися дружина та двоє неповнолітніх синів.

Кестенхольц виборов бронзову медаль на Олімпіаді 1998 року в Нагано в гігантському слаломі.

