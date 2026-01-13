Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Призер Олімпіади загинув внаслідок сходження лавини: деталі трагедії

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
Призер Олімпіади загинув внаслідок сходження лавини: деталі трагедії
Кестенхольц виборов бронзову медаль на Олімпіаді 1998 року в Нагано в гігантському слаломі
фото: Reuters

Трагічний інцидент стався 11 січня

50-річний бронзовий призер Олімпіади швейцарський сноубордист Уелі Кестенхольц загинув внаслідок сходження лавини. Про це повідомляє пресслужба Швейцарської лижної федерації, інформує «Главком».

Трагічний інцидент стався 11 січня.

Після рятувальної операції сноубордиста доставили гелікоптером до лікарні Вісп, а потім перевели до лікарні Сіон, де він пізніше помер від отриманих травм.

У нього залишилися дружина та двоє неповнолітніх синів.

Кестенхольц виборов бронзову медаль на Олімпіаді 1998 року в Нагано в гігантському слаломі. 

Нагадаємо, вболівальник «Норвіча» помер після того, як йому стало погано під час матчу 1/32 фіналу Кубка Англії з футболу проти «Уолсолла».

«З сумом повідомляємо про смерть уболівальника нашої команди після завершення матчу Кубка Англії. «Норвіч» хотів би висловити свої щирі співчуття сім'ї та друзям уболівальника у цей неймовірно важкий час», – йдеться у заяві клубу.

Зустріч відбулася у неділю, 11 січня. «Норвіч» на своєму полі розгромив «Уолсол» з рахунком 5:1.

Як повідомлялося, колишній гравець та тренер софійського ЦСКА і збірної Болгарії з футболу Дімітар Пєнєв помер у віці 80 років.

Як тренер Пєнєв з ЦСКА тричі був чемпіоном Болгарії та п'ять разів ставав володарем Кубку країни. 

Дімітар Пєнєв прославився після того, як очолив збірну Болгарії. Він привів збірну Болгарію до її найкращого результату в історії – четвертого місця Чемпіонату світу-1994 у США. Також Пєнєв вперше в історії болгарського футболу вивів збірну до фінальної частини Чемпіонату Європи – Євро-96.

За свої досягнення Пєнєв був визнаний найкращим тренером Болгарії ХХ століття і був почесним громадянином Софії.

Теги: спорт смерть сноуборд

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Navi покинули StarLadder Budapest Major 2025 після поразки від FaZe Clan у півфіналі
Navi покинули StarLadder Budapest Major 2025 після поразки від FaZe Clan у півфіналі
14 грудня, 2025, 02:32
Спортивні події 2026 року
Коли і за кого вболівати українцям. Календар головних спортивних подій 2026 року
8 сiчня, 15:00
Усик востаннє виходив у ринг у травні 2025 року
Окупанти в анексованому Криму конфіскували майно Усика
16 грудня, 2025, 13:48
Прощання зі знищеним окупантом відбудеться завтра, 19 грудня, у Томську (РФ)
Сили оборони на фронті ліквідували чемпіона Сибіру з баскетболу
18 грудня, 2025, 13:55
Гераскевич зумів увійти в топ-6 у латвійській Сігулді
Гераскевич посів п'яте місце на етапі Кубку світу зі скелетону
19 грудня, 2025, 13:00
«Артан»: Прапори не піднімають випадкові люди
Джошуа зробив фото з прапором України з логотипом спецпідрозділу ГУР
21 грудня, 2025, 12:46
Норвежець є наймолодшим шахістом, який очолював офіційний рейтинг ФІДЕ
Найвидатніший шахіст сторіччя отримав технічну поразку, бо збив фігури з дошки
30 грудня, 2025, 14:47
Вироком Солом’янського районного суду міста Києва двох обвинувачених засуджено до позбавлення волі строком на 11 та 13 років
Обманути експертизу не вдалося: у Києві засуджено вбивць, які імітували смерть знайомого
31 грудня, 2025, 13:24
Саме така модель боліда є багато в чому унікальною для світу автоспорту
Болід легендарного Шумахера буде проданий на онлайн-аукціоні
5 сiчня, 21:48

Новини

Призер Олімпіади загинув внаслідок сходження лавини: деталі трагедії
Призер Олімпіади загинув внаслідок сходження лавини: деталі трагедії
GGBET – новий титульний партнер Федерації баскетболу України
GGBET – новий титульний партнер Федерації баскетболу України
«Полісся» перевело гравця збірної України в молодіжну команду
«Полісся» перевело гравця збірної України в молодіжну команду
Вікенд для легіонерів збірної України: гол Ваната та асист Маліновського
Вікенд для легіонерів збірної України: гол Ваната та асист Маліновського
Російські стрибуни з трампліна пропустять Олімпіаду-2026
Російські стрибуни з трампліна пропустять Олімпіаду-2026
У Франції зухвало застрелили експрезидента футбольного клубу
У Франції зухвало застрелили експрезидента футбольного клубу

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: погода на 13 січня
Сьогодні, 05:59
Привітання з Днем Тетяни: у прозі, віршах і яскравих листівках
Вчора, 06:30
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 12 січня
Вчора, 05:59
Тетянин день: історія свята, обряди, прикмети та заборони
11 сiчня, 21:21
Прогноз погоди на тиждень 12 – 18 січня 2026 року
11 сiчня, 20:00
В Україні хмарно, сніжитиме, місцями дощитиме: погода на 11 січня
11 сiчня, 06:05

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua