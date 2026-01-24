Головна Спорт Новини
Стало відомо, чи братимуть росіяни участь у церемонії відкриття Олімпіади-2026

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
Церемонія відкриття Олімпіади відбудеться 6 лютого.
фото: Reuters

Росіяни виступатимуть на Іграх у нейтральному статусі

Російські спортсмени не братимуть участі у церемонії відкриття Олімпійських ігор в Італії. Про це пропагандистам повідомили в пресслужбі Міжнародного олімпійського комітету (МОК), інформує «Главком».

«Нейтральні атлети не братимуть участі в параді спортсменів на церемонії відкриття Олімпійських ігор, проте їм буде надано можливість бути на ній як у Мілані, так і в гірських районах», – повідомили в пресслужбі МОК.

Церемонія відкриття Олімпіади відбудеться 6 лютого. Росіяни виступатимуть на Іграх у нейтральному статусі.

Нагадаємо, російська ковзанярка Олександра Саютіна, яку Міжнародний союз ковзанярів (ISU) визнав нейтральною атлеткою, була присутня на щорічному посланні російського диктатора Володимира Путіна до Федеральних зборів.

29 лютого 2024 року Саютіна відвідала щорічне звернення Путіна до Федеральних зборів.

Ще одна прихильниця Путіна, російська лижниця Вероніка Степанова, опублікувала в Instagram фотографію про участь Саютіної в пропагандистському заході.

Російську ковзанярку також можна побачити на відеотрансляції заходу. Разом із нейтральною спортсменкою Саютіною у пропагандистському заході взяли участь також соратники Путіна та російські військовослужбовці, які брали участь у війні проти України.

Участь у таких заходах є грубим порушенням рекомендації МОК щодо нейтральних атлетів.

