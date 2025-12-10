День проривів на останніх хвилинах: усі результати Ліги чемпіонів за 9 грудня

Долю багатьох матчів вирішували клатчі

У вівторок, 9 грудня, стартував шостий тур головного клубного турніру Європи. Про це повідомляє «Главком».

Єдиним поєдинком, де був український слід, стало протистояння «Олімпіакоса» проти «Кайрата». За греків у заявці на матч перебував форвард національної збірної Роман Яремчук, у той час як за казахів в основному складі вийшов представник РФ Сорокін, а в переліку гравців команди додатково знаходяться два білоруси. На фоні цього перемога Олімпіакоса була важливою як і в контексті боротьби проти футболістів з країн-поплічниць війни, так і в межах боротьби за «євровесну». Поразка могла б фактично поставити хрест на шансах пройти до плейоф, у якому «легенди» не були з сезону 2013/2014 на рівні Ліги чемпіонів. І грекам таки вдалося виграти поєдинок за виживання завдяки єдиному голу від португальця Желсона Мартіньша на 73-й хвилині: тепер вони мають п'ять очок у своєму активі і внаслідок єдиної перемоги у поточному розіграші турніру піднялися на поточне 27-е місце.

Щодо інших матчів дня, то одним з найцікавіших питань було те, чи правильним було рішення керівництва «Ліверпуля» не заявити на матч проти «Інтера» Мохамеда Салаха, який різко висловився щодо своєї ролі у команді. Тому тиск на підопічних Арне Слота був значним, і вони з ним все-таки впоралися. «Червоні» на початку гри забили суперникам, але гол був скасований через офсайд, потім врешті-решт на 88-й хвилині Домінік Собослай забив пенальті після порушення з боку Алессандро Бастоні, що і стало вирішальним моментом матчу. «Ліверпуль» здобув лише другу перемогу в семи матчах і тепер попередньо перебуває в вісімці, яка пропускає перший раунд плейоф Ліги чемпіонів.

Врятувати свої команди від втрати очок змогли майже всі автори дублів. Спершу Жуль Кунде забрав шанси німецького «Айнтрахта» не лише на перемогу, а й навіть на очки, допомігши «Барселоні» піднятися на поточне тринадцяте місце, а потім Мейсон Грінвуд зумів втримати перемогу «Марселя» в матчі-перестрілці з «Юніоном», який у разі нічиї чи перемоги міг би піднятися до топ-24. Єдиним винятком, чиї два голи не врятували команду, став гравець бельгійського клубу Анан Халайлі: хоча він скоротив відставання у своєму матчі, «Юніон» забив два голи з офсайду, які були скасовані та не відобразилися на рахунку, що означало поразку з рахунком 2:3.

Ще 9 поєдинків пройдуть завтра, серед яких найбільш цікавими будуть матчі клубів з українцями («Реал Мадрид» – «Манчестер Сіті», «Атлетік» – ПСЖ, «Карабах» – «Аякс»).

Ліга чемпіонів. Етап ліги. Шостий тур (9 грудня)

«Кайрат» – «Олімпіакос» 0:1 (0:0)

Голи: Мартіньш, 73

«Баварія» – «Спортинг» 3:1 (0:0)

Голи: Гнабрі, 65, Карл, 69, Та, 77 – Кімміх (автогол), 54

«Аталанта» – «Челсі» 2:1 (0:1)

Голи: Скамакка, 55, Де Кетеларе, 83 – Жоао Педро, 25

«Барселона» – «Айнтрахт» 2:1 (0:1)

Голи: Кунде, 50, 53 – Кнауфф, 21

«Інтер» – «Ліверпуль» 0:1 (0:0)

Голи: Собослай, 88

«Монако» – «Галатасарай» 1:0 (0:0)

Голи: Балогун, 68

ПСВ – «Атлетіко» 2:3 (1:1)

Голи: Тіл, 10, Пепі, 85 – Альварес, 37, Ганцко, 52, Серлот, 56

«Юніон» – «Марсель» 2:3 (1:2)

Голи: Халайлі, 5, 71, Еммануель – Пайшан, 15, Грінвуд, 41, 58

«Тоттенгем» – «Славія Прага» 2:0 (1:0)

Голи: Зіма (автогол), 26, Кудус, 50, Сімонс, 79

Нагадаємо, позаминулого тижня у вівторок «Манчестер Сіті» неочікувано легко програв «Баєрну Леверкузену» з рахунком 0:2, а «Бенфіка» Георгія Судакова та Анатолія Трубіна обіграла «Аякс», який йшов на останній сходинці турнірної таблиці.

У середу ж «Арсенал» переміг «Баварію» у матчі лідерів з рахунком 3:1. Також у вівторок «Ліверпуль» розгромно поступився ПСВ (1:4), продовживши не найкращу серію.