ФІФА оновила рейтинг: на якому місці закінчує рік збірна України з футболу

Після публікації попереднього рейтингу збірна України не проводила офіційних матчів

ФІФА оновила рейтинг національних збірних. Про це повідомляє Главком з посиланням на УАФ.

Збірна України станом на зараз посідає 28-ме місце.

Синьо-жовті мають 1557,47 бала. Серед представників УЄФА українська команда перебуває на 14-й позиції.

Нагадаємо, щоб кваліфікуватися на чемпіонат світу з футболу Україні необхідно подолати ще двох суперників.

У півфіналі плей-оф 26 березня 2026 року наша команда зустрінеться зі збірною Швеції. У разі перемоги на українців чекатиме фінальний матч проти переможця пари Польща – Албанія.

Збірна Швеції у рейтингу ФІФА посідає 43-тє місце (1487,13 бала), Польща перебуває на 31-й позиції (1532,04), тоді як Албанія — 63-тя (1401,07).

Збірна України з футболу завершила перший етап європейського відбору на світову першість, яка пройде наступного року в трьох країнах Північної Америки.

Останнім і вирішальним матчем став поєдинок проти Ісландії, яку українці переграли 3:5 під час першого матчу, але внаслідок кількох невдач (зокрема, з Азербайджаном) ці два колективи підходили з однаковою кількістю очок. Проте перевага була саме на боці візаві «синьо-жовтих», тому необхідна була лише перемога у поєдинку в Варшаві.

У другому таймі Україна забила два голи та продовжує боротьбу за путівку на Мундіаль.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Україна – Ісландія 2:0 (0:0)

Голи: Зубков, 83, Гуцуляк, 90+3