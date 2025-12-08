Головна Спорт Новини
Салах висловився проти «Ліверпуля» та ризикує погіршити становище в клубі

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
Салах висловився проти «Ліверпуля» та ризикує погіршити становище в клубі
Єгиптянин свого часу вважався одним з найперспективніших футболістів світу
фото: Reuters/Jason Cairnduff

Мохамед не задоволений своєю роллю в команді

Нападник «Ліверпуля» Мохамед Салах виступив з різкою публічною заявою щодо керівництва та тренера. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Athletic.

Розчарування зіркового футболіста, який є третім найкращим бомбардиром в історії клубу та двічі найкращим гравцем сезону Англійської Прем'єр-Ліги, досягло апогею після того, як він провів три поспіль матчі на лаві запасних, останній з яких – проти «Лідс Юнайтед». Салах, який у квітні підписав продовження контракту на два роки, заявив, що вперше у своїй кар'єрі зіткнувся з такою ситуацією і почувається дуже розчарованим. Він підкреслив, що зробив надзвичайно багато для клубу, особливо у минулому сезоні, і не розуміє причин свого відсторонення.

Мохамед заявив, що він відчуває, ніби його «кинули під автобус». Салах припустив, що хтось у клубі прагне зробити його цапом-відбувайлом за невдалі результати команди, яка посідає дев'яте місце в турнірній таблиці АПЛ та тринадцяте у Лізі чемпіонів. Єгиптянин також згадав: «Літом мені дали багато обіцянок, а зараз просидів на лаві запасних три матчі, тому не можу сказати, що вони їх притримуються».  Крім того, він повідомив про неочікуване погіршення стосунків з головним тренером Арне Слотом, з яким він раніше досить добре спілкувався. На фоні цього у Мохамеда склалася думка, що хтось не хоче, щоб він був у клубі.

Заява Салаха викликала бурхливу реакцію в інших дотичних до клубу людей. Зокрема, колишній нападник «Манчестер Юнайтед» та один з найбагатших спортсменів Великої Британії Вейн Руні, який народився у Ліверпулі, жорстко розкритикував Мохамеда Салаха, заявивши: «Якщо що, то він кинув «Ліверпуль» під автобус своїми словами... Я впевнений, що протягом наступних кількох років він пошкодує про сказане». Ситуація зачепила і керівництво клубу, яке розглядає варіант не повезти Салаха на матч Ліги чемпіонів проти «Інтера». 

Нагадаємо, раніше Мохамед Салах поступився гравцю ПСЖ Ашрафу Хакімі у боротьбі за звання найкращого футболісту року в Африці. Хакімі в цьому сезоні став переможцем Ліги чемпіонів, чемпіоном Франції та володарем Кубка та Суперкубку країни у складі «ПСЖ». За команду він провів 55 матчів у всіх турнірах, забив 11 м'ячів та віддав 16 гольових передач.

