«Нефтчі», який очолює українець Вернидуб, підписав угоду про співпрацю з російським клубом

«Нефтчі», який очолює українець Вернидуб, підписав угоду про співпрацю з російським клубом
«Нефтчі» з 59-річним Вернидубом (праворуч) підписав контракт терміном на півтора року

«Нефтчі» буде обмінюватися досвідом з російським «Локомотивом»

Академія російського футбольного клубу «Локомотив» підписала міжнародні угоди про співпрацю з бакинським «Нефтчі», який нещодавно очолив український тренер Юрій Вернидуб. Про це повідомляє «Главком».

«Меморандум включає наступні напрямки та взаємодії: обмін досвідом у напрямі підготовки юних футболістів, участь у турнірах в Азербайджані, Білорусі та Росії, всебічний розвиток спортсменів, передові технології у підготовці гравців високого рівня, стажування тренерів, освітня діяльність (конференції, відео семінари, круглі столи), забезпечення єдності, миру та злагоди між народами країн СНД, розвиток різноманіття культур за дотримання моральних і культурних цінностей у вигляді розвитку дитячо-юнацького футболу», – повідомили у «Локомотиві».

Як повідомлялося, нещодавно азербайджанський футбольний клуб «Нефтчі» офіційно оголосив про призначення на посаду головного тренера відомого українського фахівця Юрія Вернидуба. 

З 59-річним тренером підписано контракт терміном на півтора року. За інформацією джерел, попри початкове бажання Вернидуба укласти пробну піврічну угоду, сторони дійшли згоди щодо довгострокового співробітництва. Повідомляється, що щомісячна заробітна плата українського спеціаліста в бакинському клубі становитиме 50 тисяч доларів.

Вернидуб розпочав свою тренерську кар'єру 2001 року як асистент, а з 2011 року працює головним тренером. До «Нефтчі» він очолював низку українських клубів, таких як «Металург», «Зоря», «Кривбас», а також був керманичем молдовського «Шерифа», який став дворазовим чемпіоном країни. Його досягнення були відзначені званнями «Тренер року» в Україні у 2016 та 2018 році та в Молдові у 2021 році.

До тренерського штабу Вернидуба в «Нефтчі» увійдуть його постійні помічники: Валерій Михайленко, Дмитро Кара-Мустафа, Віталій Вернидуб та Ігор Фокін.

Нагадаємо, щоб кваліфікуватися на чемпіонат світу з футболу Україні необхідно подолати ще двох суперників.

У півфіналі плей-оф 26 березня 2026 року наша команда зустрінеться зі збірною Швеції. У разі перемоги на українців чекатиме фінальний матч проти переможця пари Польща – Албанія.

Збірна України з футболу завершила перший етап європейського відбору на світову першість, яка пройде наступного року в трьох країнах Північної Америки.  

Останнім і вирішальним матчем став поєдинок проти Ісландії, яку українці переграли 3:5 під час першого матчу, але внаслідок кількох невдач (зокрема, з Азербайджаном) ці два колективи підходили з однаковою кількістю очок. Проте перевага була саме на боці візаві «синьо-жовтих», тому необхідна була лише перемога у поєдинку в Варшаві. 

У другому таймі Україна забила два голи та продовжує боротьбу за путівку на Мундіаль.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Україна – Ісландія 2:0 (0:0)

Голи: Зубков, 83, Гуцуляк, 90+3

Теги: Юрій Вернидуб ФК «Нефтчі» ФК «Локомотив» (Москва) НОВИНИ ФУТБОЛУ

