Валерія Поліщук
Швеція заарештувала судно із санкційного списку України
Прокуратура Швеції заарештувала балкер Caffa через підозру в перевезенні викраденого українського зерна
Капітана відпустили, а корабель став речовим доказом

У Швеції за рішенням прокуратури заарештували балкер Caffa, який підозрюють у перевезенні викраденого українського зерна. Судно було затримане неподалік порту Треллеборг ще на початку березня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Sweden Herald.

Міжнародний запит та підозра у крадіжці

Арешт судна відбувся після отримання Швецією запиту про правову допомогу від іншої країни (її назва офіційно не розголошується), яка проводить розслідування кримінального правопорушення. За даними Берегової охорони Швеції, судно Caffa перебуває в українському санкційному списку.

Згідно з наявною інформацією, балкер використовувався для транспортування зерна, незаконно вивезеного з окупованих територій України. Крім того, під час затримання з'ясувалося, що судно виходило в море під фальшивим прапором.

Статус екіпажу та подальші дії

Капітан судна був затриманий одразу після абордажу на початку березня і перебував під вартою протягом тривалого часу. Проте тиждень тому його відпустили на волю, хоча саме судно залишається під арештом як речовий доказ у справі про мародерство та незаконні перевезення.

Наразі шведська сторона продовжує співпрацю з міжнародними партнерами для встановлення всіх обставин походження вантажу та причетності власників судна до схем збуту краденого українського майна.

Нагадаємо, Росія з початку повномасштабного вторгнення систематично вивозить українське зерно з окупованих частин Херсонської та Запорізької областей через порти Криму та Маріуполя. Україна разом із міжнародними партнерами відстежує такі судна-порушники, використовуючи супутникові дані та дані морських реєстрів, аби заблокувати збут краденої продукції на світових ринках. Раніше подібні затримання суден із краденим зерном уже відбувалися в портах Туреччини та Лівану.

До слова, у середині березня поблизу шведського Треллеборга берегова охорона затримала танкер Sea Owl I. Судно перевіряють на причетність до «тіньового флоту» Росії, який займається нелегальним експортом енергоресурсів в умовах санкційних обмежень.

Читайте також:

Читайте також

Воєнна розвідка ідентифікувала одного з ліквідованих окупантів на Донеччині
Російські війська кинули у бій найманців із Непалу
7 квiтня, 07:54
Проєкти реалізують власними силами та з партнерами із Сінгапуру
Казахстан усунув Росію від будівництва електростанцій
7 квiтня, 13:33
Росія готує нову хвилю повітряних атак із території Білорусі
Росія перекинула дронову інфраструктуру ближче до України
6 квiтня, 16:42
Київ ініціює термінове засідання Радбезу ООН
Україна просить Радбез ООН провести засідання через ескалацію російських атак
14 квiтня, 21:15
Рання капуста вітчизняного виробництва з’явилася на українському ринку
У продажу з'явилася рання капуста українського виробництва: яка ціна
24 квiтня, 11:11
Безпілотники атакували морський термінал та НПЗ у Туапсе
Безпілотники атакували морський термінал та НПЗ у Туапсе
28 квiтня, 03:31
Як зазначає МЗС, ігнорування ізраїльською стороною офіційних звернень України створює умови для легалізації викраденого українського зерна
Україна вручила послу Ізраїлю ноту протесту через судна із краденим зерном
28 квiтня, 15:32
Традиційна демонстрація танків, бронетехніки та іншого озброєння цього року скасована
Кремль вперше за роки війни змінить формат параду на 9 травня: у чому причина
Вчора, 05:26
Міністр війни США Піт Гегсет
Міністр війни США знову заговорив про відсутність «козирів» в України
Вчора, 20:08

Плейоф Ліги конференцій. «Орли» проти «Шахтаря»: досьє на англійський «Крістал Пелас»
Сьогодні, 10:45
День прикордонника України: історія свята, яскраві листівки, вітання у віршах та прозі
Сьогодні, 06:45
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 03:28
Мудрик отримав багаторічну дискваліфікацію через вживання допінгу – журналіст
Вчора, 17:46
«Кривбас» і «Динамо» після історичного поєдинку розділили призи туру Прем'єр-ліги
Вчора, 17:18
Усередині молочної галузі відбувся розкол: деталі
Вчора, 16:47

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
