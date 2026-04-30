Швеція заарештувала судно із санкційного списку України

Капітана відпустили, а корабель став речовим доказом

У Швеції за рішенням прокуратури заарештували балкер Caffa, який підозрюють у перевезенні викраденого українського зерна. Судно було затримане неподалік порту Треллеборг ще на початку березня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Sweden Herald.

Міжнародний запит та підозра у крадіжці

Арешт судна відбувся після отримання Швецією запиту про правову допомогу від іншої країни (її назва офіційно не розголошується), яка проводить розслідування кримінального правопорушення. За даними Берегової охорони Швеції, судно Caffa перебуває в українському санкційному списку.

Згідно з наявною інформацією, балкер використовувався для транспортування зерна, незаконно вивезеного з окупованих територій України. Крім того, під час затримання з'ясувалося, що судно виходило в море під фальшивим прапором.

Статус екіпажу та подальші дії

Капітан судна був затриманий одразу після абордажу на початку березня і перебував під вартою протягом тривалого часу. Проте тиждень тому його відпустили на волю, хоча саме судно залишається під арештом як речовий доказ у справі про мародерство та незаконні перевезення.

Наразі шведська сторона продовжує співпрацю з міжнародними партнерами для встановлення всіх обставин походження вантажу та причетності власників судна до схем збуту краденого українського майна.

Нагадаємо, Росія з початку повномасштабного вторгнення систематично вивозить українське зерно з окупованих частин Херсонської та Запорізької областей через порти Криму та Маріуполя. Україна разом із міжнародними партнерами відстежує такі судна-порушники, використовуючи супутникові дані та дані морських реєстрів, аби заблокувати збут краденої продукції на світових ринках. Раніше подібні затримання суден із краденим зерном уже відбувалися в портах Туреччини та Лівану.

До слова, у середині березня поблизу шведського Треллеборга берегова охорона затримала танкер Sea Owl I. Судно перевіряють на причетність до «тіньового флоту» Росії, який займається нелегальним експортом енергоресурсів в умовах санкційних обмежень.