Оголошено склад збірної України з біатлону на чоловічу естафету



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Чоловіча естафета відбудеться в Естерсунді завтра

Також названі імена двох учасниць естафети у жінок

Тренерський штаб чоловічої збірної України визначився зі складом команди на класичну естафету, яка відбудеться на Кубку світу в Естерсунді завтра, 7 грудня о 18:30.

Першим на дистанцію вийде Артем Тищенко, слідом за ним Артем Прима. Третій етап закриватиме Руслан Ткаленко, а у ролі фінішера виступить Дмитро Підручний.

Нагадаємо, поки в Естерсунді українським біатлоністам вдалося вибороти одну нагороду – в індивідуальній гонці серед жінок срібло здобула Юлія Джима. Близькими до перемоги були Артем Тищенко та Анастасія Меркушина, які показали четвертий результат в змішаній естафеті.

Призерка індивідуальної гонки – Юлія Джима, а також Анастасія Меркушина представлятимуть збірну України у класичній естафеті на першому етапі Кубка світу. Про це повідомив UA:Біатлон тренер жіночої команди Володимир Махлаєв. На ще два місця претендують сестри Семеренко, Надія Бєлкіна та Дар'я Блашко.