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    Оголошено склад збірної України з біатлону на чоловічу естафету

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    Чоловіча естафета відбудеться в Естерсунді завтра - Оголошено склад збірної України з біатлону на чоловічу естафету
    Чоловіча естафета відбудеться в Естерсунді завтра

    Також названі імена двох учасниць естафети у жінок

    Тренерський штаб чоловічої збірної України визначився зі складом команди на класичну естафету, яка відбудеться на Кубку світу в Естерсунді завтра,  7 грудня о 18:30.

    Першим на дистанцію вийде Артем Тищенко, слідом за ним Артем Прима. Третій етап закриватиме Руслан Ткаленко, а у ролі фінішера виступить Дмитро Підручний.

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    Нагадаємо, поки в Естерсунді українським біатлоністам вдалося вибороти одну нагороду – в індивідуальній гонці серед жінок срібло здобула Юлія Джима. Близькими до перемоги були Артем Тищенко та Анастасія Меркушина, які показали четвертий результат в змішаній естафеті.

    Призерка індивідуальної гонки – Юлія Джима, а також Анастасія Меркушина представлятимуть збірну України у класичній естафеті на першому етапі Кубка світу. Про це повідомив UA:Біатлон тренер жіночої команди Володимир Махлаєв. На ще два місця претендують сестри Семеренко, Надія Бєлкіна та Дар'я Блашко.

    біатлон Юлія Джима Артем Прима Дмитро Підручний тренер Анастасія Меркушина Руслан Ткаленко Артем Тищенко Надія Бєлкіна
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