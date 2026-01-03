Чи має намір Марта Костюк йти у політику? Відповідь тенісистки
Костюк: Я не хочу ні стверджувати, що колись точно піду в політику, ні категорично говорити «ніколи»
Одна з лідерок українського тенісу Марта Костюк у ексклюзивному інтерв'ю «Главкому» розповіла про те, чи бачить себе у майбутньому у політиці.
«Я не можу зараз однозначно відповісти на це запитання, тому що політика – дуже складна кар’єра. На мою думку, це одна з найскладніших сфер узагалі, з багатьох причин.
Тому я не хочу ні стверджувати, що колись точно піду в політику, ні категорично говорити «ніколи». Часи змінюються, я змінююся, і я не знаю, яким буде життя через 20, 30 чи 40 років. Не хочу забігати наперед.
Але станом на сьогодні таких планів у мене немає», – зазначила тенісистка.
Нагадаємо, Костюк розповіла про свій шлюб з Георгієм Кизименком та його вплив на її кар'єру.
«Безперечно, шлюб для мене – це неймовірна пригода і дуже глибокий шлях. Я безмежно вдячна долі за чоловіка поруч і за те, що ми проходимо цей шлях разом. Ми розвиваємося, маємо свої злети та падіння – і в цьому є багато життя. Це постійне пізнання себе. Фактично ти живеш зі своїм дзеркалом, і, мабуть, складно знайти кращий інструмент для самопізнання, ніж шлюб.
Я можу з упевненістю сказати, що є величезна різниця між просто стосунками, спільним проживанням і саме шлюбом. Я відчула цю різницю на собі. І я точно знаю, що це зробило мене кращою людиною», – сказала Костюк.
Вона також зазначила, що навіть не уявляю, де була б зараз у житті, якби не одружилася.
