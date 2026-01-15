Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Українські тенісистки дізналися суперниць в основній сітці Australian Open

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
Українські тенісистки дізналися суперниць в основній сітці Australian Open
Світоліна у першому колі зіграє з Букшою
фото: Арата Ямаока

У основі турніру зіграють шість представниць України

Українські тенісистки дізналися імена своїх суперниць у першому колі основної сітки Australian Open-2026. Про це повідомляє «Главком».

Жеребкування турніру відбулося у четвер, 15 січня. У основі турніру зіграють шість представниць України.

Безпосередньо до основної сітки потрапили Еліна Світоліна, Марта Костюк, Даяна Ястремська та Олександра Олійникова, тоді як Юлія Стародубцева та Ангеліна Калініна пробилися на турнір через три раунди кваліфікації.

Матчі українок у першому колі Australian Open-2026

Еліна Світоліна (Україна, 12) – Крістіна Букша (Іспанія)
Марта Костюк (Україна, 20) – Ельза Жакмо (Франція)
Даяна Ястремська (Україна, 26) – Єлена-Габріела Русе (Румунія)
Олександра Олійникова (Україна) – Медісон Кіз (США, 9)
Юлія Стародубцева (Україна, Q) – Айла Томлянович (Австралія)
Ангеліна Калініна (Україна, Q) – Ван Сіньюй (Китай)

У чоловічому одиночному розряді Україна на турнірі в Мельбурні представлена не буде.

У кваліфікації виступав Віталій Сачко, однак у півфіналі відбору він поступився на тайбрейку.

Нагадаємо, що тенісист-аматор переміг професіоналів та виграв близько $590 тис. Австралійський тенісист-аматор Джордан Сміт став переможцем товариського турніру 1 Point Slam та виграв 1 млн австралійських доларів (близько $590 тис.).

У фіналі Сміт переміг 117 ракетку світу серед жінок Джоанну Гарланд, яка представляє Тайвань і програла Ангеліні Калініній у кваліфікації Australian Open. На шляху до фіналу Сміт обіграв другу ракетку світу серед чоловіків італійця Янніка Сіннера та четверту ракетку світу у жінок Аманду Анісімову із США.

Читайте також:

Теги: теніс Еліна Світоліна Даяна Ястремська Марта Костюк Ангеліна Калініна Дарія Снігур Australian Open

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Цього тижня українка здолала відразу трьох суперниць з топ-10 світового рейтингу WTA
«Сестра спить під трьома ковдрами – так холодно». Емоційна промова Костюк після фіналу у Брісбені
11 сiчня, 11:53
У профілі тенісистки з Єгипту зазначено, що вона з 14 років грає в теніс
Міжнародна федерація тенісу оновить правила після тенісного «цирку» в Кенії
11 сiчня, 00:36
Костюк у двох сетах перемогла Анісімову
Костюк сенсаційно перемогла третю ракетку світу
8 сiчня, 14:39
У чвертьфіналі Світоліна зустрінеться ще з однією представницею Великої Британії – Сонай Картал
Світоліна вийшла у чвертьфінал турніру WTA в Окленді
8 сiчня, 12:13
Надія Кіченок сфотографувалася з ексросійськими тенісистками Путінцевою, Касаткіною та Даніліною
«Огидно». Олійникова прокоментувала фото української тенісистки Кіченок з скандальною ексросіянкою
2 сiчня, 17:41
Вільямс – колишня перша ракетка світу
Легендарна 45-річна тенісистка отримала спеціальне запрошення для участі в Australian Open
2 сiчня, 11:35
Тепер у кар'єрі Алькараса настане новий етап, адже більшість його виступів проходили під керівництвом Ферреро
Перша ракетка світу змінить тренера перед початком нового сезону
18 грудня, 2025, 13:50
Яннік Сіннер не зумів впоратися з судомами під час матчу з Талоном Грікспуром, через що достроково завершив боротьбу за титул
Одна з тенісних федерацій змінила правила щодо спеки під час турнірів
16 грудня, 2025, 13:41
Кудерметова посідає 104 місце у рейтингу WTA
Перспективна тенісистка відмовилася від громадянства Росії
15 грудня, 2025, 10:47

Новини

Українські тенісистки дізналися суперниць в основній сітці Australian Open
Українські тенісистки дізналися суперниць в основній сітці Australian Open
Три українські баскетболісти зіграли за свої клуби у Єврокубку: результати матчів
Три українські баскетболісти зіграли за свої клуби у Єврокубку: результати матчів
Дерюгіна розповіла про повідомлення від коханки Путіна після початку повномасштабної війни
Дерюгіна розповіла про повідомлення від коханки Путіна після початку повномасштабної війни
Один з найкращих британських спринтерів виступить на «допінговій Олімпіаді»
Один з найкращих британських спринтерів виступить на «допінговій Олімпіаді»
Перша ракетка Мексики стала жертвою австралійської спеки на турнірі в Гобарті
Перша ракетка Мексики стала жертвою австралійської спеки на турнірі в Гобарті
На важливій для українців локації Олімпіади-2026 медіаменеджеркою працюватиме росіянка
На важливій для українців локації Олімпіади-2026 медіаменеджеркою працюватиме росіянка

Новини

Сенатор Грем закликав Конгрес посилити санкції проти Росії
Вчора, 09:49
В Україні великі морози: погода на 14 січня
Вчора, 05:59
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 13 січня
13 сiчня, 05:59
Привітання з Днем Тетяни: у прозі, віршах і яскравих листівках
12 сiчня, 06:30
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 12 січня
12 сiчня, 05:59
Тетянин день: історія свята, обряди, прикмети та заборони
11 сiчня, 21:21

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua