Українські тенісистки дізналися суперниць в основній сітці Australian Open

Світоліна у першому колі зіграє з Букшою

У основі турніру зіграють шість представниць України

Українські тенісистки дізналися імена своїх суперниць у першому колі основної сітки Australian Open-2026. Про це повідомляє «Главком».

Жеребкування турніру відбулося у четвер, 15 січня. У основі турніру зіграють шість представниць України.

Безпосередньо до основної сітки потрапили Еліна Світоліна, Марта Костюк, Даяна Ястремська та Олександра Олійникова, тоді як Юлія Стародубцева та Ангеліна Калініна пробилися на турнір через три раунди кваліфікації.

Матчі українок у першому колі Australian Open-2026

Еліна Світоліна (Україна, 12) – Крістіна Букша (Іспанія)

Марта Костюк (Україна, 20) – Ельза Жакмо (Франція)

Даяна Ястремська (Україна, 26) – Єлена-Габріела Русе (Румунія)

Олександра Олійникова (Україна) – Медісон Кіз (США, 9)

Юлія Стародубцева (Україна, Q) – Айла Томлянович (Австралія)

Ангеліна Калініна (Україна, Q) – Ван Сіньюй (Китай)

У чоловічому одиночному розряді Україна на турнірі в Мельбурні представлена не буде.

У кваліфікації виступав Віталій Сачко, однак у півфіналі відбору він поступився на тайбрейку.

Нагадаємо, що тенісист-аматор переміг професіоналів та виграв близько $590 тис. Австралійський тенісист-аматор Джордан Сміт став переможцем товариського турніру 1 Point Slam та виграв 1 млн австралійських доларів (близько $590 тис.).

У фіналі Сміт переміг 117 ракетку світу серед жінок Джоанну Гарланд, яка представляє Тайвань і програла Ангеліні Калініній у кваліфікації Australian Open. На шляху до фіналу Сміт обіграв другу ракетку світу серед чоловіків італійця Янніка Сіннера та четверту ракетку світу у жінок Аманду Анісімову із США.