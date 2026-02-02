Головна Спорт Новини
Ракетку Джоковича, якою він грав у 2012 році, було продано за рекордну суму

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
Джокович 10 разів ставав переможцем Australian Open – це є рекордом. У 2012 році він виграв цей турнір втретє.
фото: Reuters

Ракетку Джоковича продали на аукціоні за $540 тис.

Ракетку сербського тенісиста Новака Джоковича, якою він грав у переможному фіналі Australian Open 2012 року, було продано на аукціоні за $540 тис. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ESPN.

Чим унікальний фінал Australian Open 2012 року

Фінал Australian Open 2012 року є найтривалішим в історії вирішальних матчів на турнірах Великого шлема. У ньому Джокович здобув перемогу над іспанцем Рафаелем Надалем. Зустріч тривала 5 годин та 53 хвилини.

$540 тис. є рекордною сумою для тенісних ракеток. Попередній рекорд було встановлено в 2025 році, тоді ракетку іспанця Карлоса Алькараса, якою він переміг Джоковича у фіналі Вімблдона-2023, було продано за $173 тис.

Новак Джокович: що відомо

38-річний Джокович посідає 4-е місце у рейтингу ATP. Серб виграв 101 титул на турнірах ATP в одиночному розряді, включаючи 24 перемоги на турнірах Великого шлема – рекорд у чоловічому одиночному розряді.

Серб є переможцем Олімпійських ігор (2024 рік), бронзовим призером Олімпіади (2008 рік) та володарем Кубка Девіса (2010 рік). Джоковичу також належить абсолютний рекорд за кількістю проведених тижнів (428) як перша ракетка світу.

Нагадаємо, Еліна Світоліна поступилася у поєдинку 1/2 фіналу Australian Open першій ракетці світу білорусці Аріні Соболенко.

Після гри Еліна не потиснула білорусці руку

Як повідомлялося, Соболенко неодноразово проводила зустрічі з білоруським диктатором Олександром Лукашенком та навіть підписувала листа на його підтримку.

