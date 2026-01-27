Кубок Девіса: збірна України з тенісу оголосила склад на матч з Люксембургом

Україна зіграє з Люксембургом 7-8 лютого 2026 року

Федерація тенісу України затвердила склад національної збірної Кубка Девіса на матч Першої Світової групи проти команди Люксембургу. Про це повідомляє «Главком».

Нашу країну представлятимуть: В’ячеслав Бєлінський, Владислав Орлов, Олександр Овчаренко й Олексій Крутих. Капітан – Орест Терещук.

Матч відбудеться 7-8 лютого 2026 року в Люксембурзі на арені Національного центру спорту та культури.

7 лютого початок протистояння за місцевим часом о 13:00, 8-го – об 11:00.

Нагадаємо, українська тенісистка Еліна Світоліна пробилася до 1/2 фіналу Australian Open.

Українка впевнено переграла третю ракетку світу Коко Гофф у чвертьфіналі Australian Open-2026 та вперше в кар’єрі дісталася півфіналу турніру.

Перший сет Світоліна провела надзвичайно переконливо, завершивши його за 29 хвилин із рахунком 6:1. Після обміну брейками на старті партії українка виграла п’ять геймів поспіль, тричі взявши подачу суперниці.

У другому сеті Світоліна швидко повела з брейком – 3:0, після чого тенісистки обмінялися геймами на власних подачах. Крапку в партії українка поставила ще одним брейком, оформивши перемогу 6:2.