Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Кубок Девіса: збірна України з тенісу оголосила склад на матч з Люксембургом

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
Кубок Девіса: збірна України з тенісу оголосила склад на матч з Люксембургом
Люксембург стане наступним суперником українських тенісистів
фото: ФТУ

Україна зіграє з Люксембургом 7-8 лютого 2026 року

Федерація тенісу України затвердила склад національної збірної Кубка Девіса на матч Першої Світової групи проти команди Люксембургу. Про це повідомляє «Главком».

Нашу країну представлятимуть: В’ячеслав Бєлінський, Владислав Орлов, Олександр Овчаренко й Олексій Крутих. Капітан – Орест Терещук.

Матч відбудеться 7-8 лютого 2026 року в Люксембурзі на арені Національного центру спорту та культури.

7 лютого початок протистояння за місцевим часом о 13:00, 8-го – об 11:00.

Нагадаємо, українська тенісистка Еліна Світоліна пробилася до 1/2 фіналу Australian Open

Українка впевнено переграла третю ракетку світу Коко Гофф у чвертьфіналі Australian Open-2026 та вперше в кар’єрі дісталася півфіналу турніру.

Перший сет Світоліна провела надзвичайно переконливо, завершивши його за 29 хвилин із рахунком 6:1. Після обміну брейками на старті партії українка виграла п’ять геймів поспіль, тричі взявши подачу суперниці.

У другому сеті Світоліна швидко повела з брейком – 3:0, після чого тенісистки обмінялися геймами на власних подачах. Крапку в партії українка поставила ще одним брейком, оформивши перемогу 6:2.

Теги: Кубок Девіса теніс

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Соболенко нещодавно стала амбасадоркою Gucci
Олійникова різко відреагувала на початок співпраці Gucci з прихильницею Лукашенка Соболенко
Вчора, 10:32
Еліна Світоліна вийшла до другого кола
Перемога та дві поразки. Підсумки ігрового дня на Australian Open для українок
18 сiчня, 12:39
Дарія Касаткіна відмовилася від російського громадянства
Депутат Думи порівняв з повією тенісистку, яка відмовилася від російського громадянства
17 сiчня, 22:29
Світоліна у першому колі зіграє з Букшою
Українські тенісистки дізналися суперниць в основній сітці Australian Open
15 сiчня, 10:30
Ангеліні Калініній жодного разу не вдавалося пройти кваліфікацію Australian Open: її найкращим результатом було друге коло
Три з трьох. Усі українські тенісисти сьогодні здобули перемоги на Australian Open
13 сiчня, 15:14
Соболенко неодноразово проводила зустрічі з диктатором Лукашенком та підписувала листа на його підтримку
Прихильниця Лукашенка Соболенко прокоментувала відмову Костюк тиснути їй руку
12 сiчня, 12:31
Цього тижня українка здолала відразу трьох суперниць з топ-10 світового рейтингу WTA
«Сестра спить під трьома ковдрами – так холодно». Емоційна промова Костюк після фіналу у Брісбені
11 сiчня, 11:53
Марта Костюк є однією з лідерок українського жіночого тенісу
Тенісистка Костюк повідомила, чи планує грати за збірну України в 2026 році
4 сiчня, 10:34
Частину корту Соболенко була трохи меншою, ніж на у Кірьоса
«Битва статей». Австралієць Кірьос переміг прихильницю Лукашенка Соболенко
28 грудня, 2025, 22:17

Новини

Кубок Девіса: збірна України з тенісу оголосила склад на матч з Люксембургом
Кубок Девіса: збірна України з тенісу оголосила склад на матч з Люксембургом
У Румунії внаслідок ДТП загинули вболівальники грецького клубу
У Румунії внаслідок ДТП загинули вболівальники грецького клубу
«Це – зневага». Легендарний футболіст розказав, як його принизив Приватбанк
«Це – зневага». Легендарний футболіст розказав, як його принизив Приватбанк
Голи Зубкова та Маліновського. Підсумки вікенду для легіонерів збірної України
Голи Зубкова та Маліновського. Підсумки вікенду для легіонерів збірної України
Усик вийшов на поле у товариській грі «Полісся»
Усик вийшов на поле у товариській грі «Полісся»
Відбір до жіночого Чемпіонату світу з футболу: визначилося місце проведення матчів України
Відбір до жіночого Чемпіонату світу з футболу: визначилося місце проведення матчів України

Новини

Дружина загиблого офіцера МВС пішла служити в його підрозділ
Сьогодні, 09:53
Генерал Бундесверу попередив про можливий напад Росії на НАТО за 2-3 роки
Сьогодні, 09:33
Німеччина вимагає посилити санкції проти «тіньового флоту» Росії
Сьогодні, 09:06
В Україні хмарно: прогноз погоди на 27 січня
Сьогодні, 05:59
Біля берегів Румунії виявили уламки невідомого дрона в Чорному морі
Вчора, 14:54
В Україні хмарно: прогноз погоди на 26 січня
Вчора, 05:59

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua