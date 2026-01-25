Головна Спорт Новини
Усі українські юніори пройшли до другого кола Australian Open

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
Усі українські юніори пройшли до другого кола Australian Open
Нинішня друга ракетка України, Марта Костюк, здобувала перемогу на юніорському Australian Open у 2017 році
фото: BTU

На відміну від дорослих змагань, представники вікової категорії до 18 років зуміли впевнено стартувати на турнірі в Австралії

Усі четверо представників України успішно подолали бар’єр першого кола на юніорському Australian Open у Мельбурні. Про це повідомляє «Главком»

У неділю, 25 січня 2026 року, кожен із чотирьох матчів за участю українців завершився у двох сетах. У чоловічій частині сітки Нікіта Білозерцев  у статусі шостого сіяного турніру продемонстрував справжній клас у поєдинку проти французького кваліфаєра Аарона Габе. Білозерцев повністю контролював хід зустрічі, віддавши супернику лише п’ять геймів і завершивши матч із переконливим рахунком 6:4, 6:1. Для українця це важливий момент в Австралії, оскільки минулого року він поступився саме на старті змагань у Мельбурні.

Жіноча частина нашої команди виступила не менш яскраво, причому для більшості дівчат цей турнір став дебютним на рівні юніорських Grand Slam. Наймолодша учасниця чемпіонату як серед дівчат, так і серед хлопців, 14-річна Софія Бєлінська попри юний вік проявила неабияку витримку в матчі проти Емілі Чен. Підтримка місцевих трибун на користь володарки вайлд-кард не завадила українці здобути перемогу у двох сетах (6:3, 6:4). Свій характер продемонструвала й Антоніна Сушкова, якій довелося боротися в напруженому першому сеті проти китаянки Вей Чжанцянь. Вигравши тай-брейк із розгромним рахунком 7:1, Антоніна дотиснула опонентку в другій партії (6:4). Четверту перемогу до скарбнички додала Поліна Скляр: одеситка, яка напередодні успішно пройшла два раунди кваліфікації, упевнено розібралася з чешкою Терезою Германовою (6:4, 6:2).

Australian Open-2026. Юніорський одиночний розряд. Перший раунд

Микита Білозерцев (Україна) – Аарон Габе (Франція): 6:4, 6:1

Антоніна Сушкова (Україна) – Вей Чжанцянь (Китай): 7:6(1), 6:4

Софія Бєлінська (Україна) – Емілі Чен (Австралія): 6:3, 6:4

Поліна Скляр (Україна) – Тереза Германова (Чехія): 6:4, 6:2

Завдяки цим успіхам Україна зберігає максимальне представництво в одиночних розрядах перед другим колом, де на наших атлетів чекають серйозні випробування. Поліні Скляр випав найскладніший жереб — вона зустрінеться з третьою ракеткою турніру, Ксенією Єфремовою. Антоніна Сушкова змагатиметься з австралійкою Еллен Гірші, Софія Бєлінська зіграє проти румунки Маї Ілінки Бурческу, а Нікіта Білозерцев вийде на поєдинок проти американця Віхаана Редді.

Нагадаємо, що Еліна Світоліна перемогла прихильницю Путіна у третьому колі Australian Open. Еліна Світоліна вийшла до четвертого кола Australian Open-2026, у двох сетах здолавши росіянку Діану Шнайдер – 7:6, 6:3.

Теги: Australian Open теніс

