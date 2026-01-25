Усі українські юніори пройшли до другого кола Australian Open

На відміну від дорослих змагань, представники вікової категорії до 18 років зуміли впевнено стартувати на турнірі в Австралії

Усі четверо представників України успішно подолали бар’єр першого кола на юніорському Australian Open у Мельбурні. Про це повідомляє «Главком».

У неділю, 25 січня 2026 року, кожен із чотирьох матчів за участю українців завершився у двох сетах. У чоловічій частині сітки Нікіта Білозерцев у статусі шостого сіяного турніру продемонстрував справжній клас у поєдинку проти французького кваліфаєра Аарона Габе. Білозерцев повністю контролював хід зустрічі, віддавши супернику лише п’ять геймів і завершивши матч із переконливим рахунком 6:4, 6:1. Для українця це важливий момент в Австралії, оскільки минулого року він поступився саме на старті змагань у Мельбурні.

Жіноча частина нашої команди виступила не менш яскраво, причому для більшості дівчат цей турнір став дебютним на рівні юніорських Grand Slam. Наймолодша учасниця чемпіонату як серед дівчат, так і серед хлопців, 14-річна Софія Бєлінська попри юний вік проявила неабияку витримку в матчі проти Емілі Чен. Підтримка місцевих трибун на користь володарки вайлд-кард не завадила українці здобути перемогу у двох сетах (6:3, 6:4). Свій характер продемонструвала й Антоніна Сушкова, якій довелося боротися в напруженому першому сеті проти китаянки Вей Чжанцянь. Вигравши тай-брейк із розгромним рахунком 7:1, Антоніна дотиснула опонентку в другій партії (6:4). Четверту перемогу до скарбнички додала Поліна Скляр: одеситка, яка напередодні успішно пройшла два раунди кваліфікації, упевнено розібралася з чешкою Терезою Германовою (6:4, 6:2).

Australian Open-2026. Юніорський одиночний розряд. Перший раунд

Микита Білозерцев (Україна) – Аарон Габе (Франція): 6:4, 6:1

Антоніна Сушкова (Україна) – Вей Чжанцянь (Китай): 7:6(1), 6:4

Софія Бєлінська (Україна) – Емілі Чен (Австралія): 6:3, 6:4

Поліна Скляр (Україна) – Тереза Германова (Чехія): 6:4, 6:2

Завдяки цим успіхам Україна зберігає максимальне представництво в одиночних розрядах перед другим колом, де на наших атлетів чекають серйозні випробування. Поліні Скляр випав найскладніший жереб — вона зустрінеться з третьою ракеткою турніру, Ксенією Єфремовою. Антоніна Сушкова змагатиметься з австралійкою Еллен Гірші, Софія Бєлінська зіграє проти румунки Маї Ілінки Бурческу, а Нікіта Білозерцев вийде на поєдинок проти американця Віхаана Редді.

