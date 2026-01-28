У другої ракетки світу виникли проблеми з потраплянням на тренування на Australian Open

Для Іги Свьонтек Грендслем в Австралії є єдиним, який вона ще не вигравала

Тенісистці не допомогло пройти фейс-контроль навіть її ім'я

У вівторок, 27 січня 2026 року, друга ракетка світу Іга Швьонтек зіткнулася з труднощами при вході на територію тренувальних кортів Australian Open. Про це повідомляє «Главком».

Причиною тимчасової затримки стала відсутність у польської тенісистки обов’язкової особистої акредитації, без якої доступ до тренувальних або ігрових зон турніру суворо заборонений. Під час прибуття на арену та спроби пройти через контрольно-пропускний пункт до тренувальних кортів Ігу Швьонтек зупинили співробітники служби безпеки. Охорона діяла відповідно до внутрішнього регламенту змагань, який передбачає перевірку документів у всіх без винятку учасників, незалежно від їхнього статусу, рейтингу чи впізнаваності.

Незважаючи на те, що Швьонтек була однією з фавориток на перемогу в турнірі та однією з найбільш титулованих спортсменок туру, працівники контролю відмовили їй у проході без надання офіційної акредитаційної картки. За словами очевидців, тенісистка намагалася пояснити ситуацію, посилаючись на свій статус учасниці турніру та лідерки світового рейтингу, однак служба безпеки залишалася непохитною. Представники контролю неодноразово наголосили, що правила є однаковими для всіх і не передбачають жодних винятків, навіть для топових гравців.

Інцидент швидко привернув увагу організаторів, після чого до вирішення питання долучилися офіційні представники турніру. Було проведено оперативну перевірку особи спортсменки та з’ясовано причину відсутності акредитації. Після підтвердження її статусу та оформлення необхідних формальностей Швьонтек отримала дозвіл на вхід до закритої зони комплексу.

Ситуація, яка на кілька хвилин фактично зрівняла першу ракетку світу зі звичайними глядачами, була врегульована без подальших ускладнень. Польська тенісистка без затримок розпочала заплановане тренування та продовжила підготовку до наступного матчу.

За підсумком чвертьфінального поєдинку проти Олени Рибакіної полька покинула змагання у Мельбурні. Вона не зуміла створити суттєвого опору суперниці з Казахстану у другій з партій, програвши 5:7, 1:6.

