  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
    Новини

    Олімпіада-2018. Американець Вайз виграв змагання фристайлістів у дисципліні хафпайп

    Срібло також в активі США
    У четвер, 22 лютого, на Олімпіаді в Пхьончхані завершилися змагання фристайлістів в дисципліні хафпайп. Олімпійським чемпіоном став американець Девід Вайз, друге місце зайняв його співвітчизник Алекс Феррейра, а третє - новозеландець Ніко Портеус. Україна у цій дисципліні представлена не була. XXIII Зимові Олімпійські ігри Пхьончхан-2018
    • Сьогодні, 11:04
    • Розсилка
    Девід Вайз. Фото: Getty Images
    Девід Вайз. Фото: Getty Images

    Срібло також в активі США

    У четвер, 22 лютого, на Олімпіаді в Пхьончхані завершилися змагання фристайлістів в дисципліні хафпайп.

    Олімпійським чемпіоном став американець Девід Вайз, друге місце зайняв його співвітчизник Алекс Феррейра, а третє - новозеландець Ніко Портеус.

    Україна у цій дисципліні представлена не була.

    XXIII Зимові Олімпійські ігри

    Пхьончхан-2018

    Лижний спорт, фристайл (хафпайп)

    Чоловіки

    1. Девід Вайз (США) - 97,20
    2. Алекс Феррейра (США) - 96,40
    3. Ніко Портеус (Нова Зеландія) - 94,80

    Знайомтесь з повним розкладом змагань на Зимових Олімпійських іграх у Пхьончхані.

    Також до вашої уваги календар змагань українських спортсменів.

    Читайте також: Олімпіада-2018. Медальний залік країн-учасниць.

    Олімпійські ігри (Олімпіада)
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ