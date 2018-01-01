Олімпіада-2018. Американець Вайз виграв змагання фристайлістів у дисципліні хафпайп

Срібло також в активі США

У четвер, 22 лютого, на Олімпіаді в Пхьончхані завершилися змагання фристайлістів в дисципліні хафпайп. Олімпійським чемпіоном став американець Девід Вайз, друге місце зайняв його співвітчизник Алекс Феррейра, а третє - новозеландець Ніко Портеус. Україна у цій дисципліні представлена не була. XXIII Зимові Олімпійські ігри Пхьончхан-2018