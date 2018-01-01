Олімпіада-2018. Американець Вайз виграв змагання фристайлістів у дисципліні хафпайп
- Сьогодні, 11:04
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Розсилка
Девід Вайз. Фото: Getty Images
Срібло також в активі США
У четвер, 22 лютого, на Олімпіаді в Пхьончхані завершилися змагання фристайлістів в дисципліні хафпайп.
Олімпійським чемпіоном став американець Девід Вайз, друге місце зайняв його співвітчизник Алекс Феррейра, а третє - новозеландець Ніко Портеус.
Україна у цій дисципліні представлена не була.
XXIII Зимові Олімпійські ігри
Пхьончхан-2018
Лижний спорт, фристайл (хафпайп)
Чоловіки
1. Девід Вайз (США) - 97,20
2. Алекс Феррейра (США) - 96,40
3. Ніко Портеус (Нова Зеландія) - 94,80
Знайомтесь з повним розкладом змагань на Зимових Олімпійських іграх у Пхьончхані.
Також до вашої уваги календар змагань українських спортсменів.
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